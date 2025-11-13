Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern espanyol ordena el confinament a les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària

La decisió és una “mesura preventiva de reforç” davant l’augment del risc d’expansió de la malaltia

Les gallines de l'explotació d'ous ecològics de Pau

Les gallines de l'explotació d'ous ecològics de Pau / Gemma Tubert

ACN

Barcelona

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha ordenat el confinament a les granges que crien aviram a l’aire lliure a partir d’aquest dijous per la grip aviària. Una imposició que ha fet a través d'una publicació al Butlletí Oficial de l’Estat BOE). La decisió és una “mesura preventiva de reforç” davant l’augment del risc d’expansió d’aquesta malaltia viral en l’última setmana i ha destacat que és “altament infecciosa”. El mandat ministerial suposa estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d’autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la seva venda directa al consumidor. Des del juliol s’han detectat a l’estat espanyol 14 focus, la meitat dels quals a Castella i Lleó, a més de 53 aus silvestres i cinc captives.

L’ordre publicada també prohibeix la cria d’ànecs i oques, així com altres espècies d’aviram; donar aigua a les aus de corral procedents de dipòsits als quals poden accedir animals silvestres, excepte que sigui tractada per desinfectar de la possible presència de virus i la concentració d’aus de corral i altres de captives, incloent certàmens, mostres, exhibicions i celebracions.

El ministeri precisa que, en el cas que no es pugui confinar l’aviram, es donarà el vistiplau a seguir a l’aire lliure amb malles d’acer (tipus a les d’ocells) per evitar l’entrada d’altres espècies o amb “qualsevol altre dispositiu” que impedeixi l’accés.

Agricultura detalla que l’avaluació de perill ha considerat, entre altres factors, perquè la tardor és una època habitual de moviments d’aus migratòries i es busca evitar el contacte amb l’aviram, ja que s’ha constatat una “abundància” presència a zones d’aiguamolls de l’Estat. Alhora, ha destacat que coincideix amb el descens de les temperatures i això facilita la supervivència del virus.

