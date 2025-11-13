El judici al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets queda vist per a sentència
García Ortiz reafirma la seva innocència davant unes acusacions que li demanen fins a sis anys de presó
ACN
Madrid
El judici del Tribunal Suprem (TS) al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un suposat delicte de revelació de secrets ha quedat vist per a sentència després de sis dies de vistes. L'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, fa d’acusació particular i demana quatre anys de presó i tres de de suspensió i inhabilitació. El Col·legi de l'Advocacia de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oír i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) s'han personat com a acusació popular. Els últims reclamen sis anys de presó. El fiscal ha reivindicat la seva innocència i ha negat haver filtrat els correus on la defensa de l’empresari acceptava que havia comès un delicte per arribar a un acord de conformitat.
