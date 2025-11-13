Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El judici al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets queda vist per a sentència

García Ortiz reafirma la seva innocència davant unes acusacions que li demanen fins a sis anys de presó

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, arriba a la seu del Tribunal Suprem, on declara aquest dimecres

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, arriba a la seu del Tribunal Suprem, on declara aquest dimecres / Redacció

ACN

Madrid

El judici del Tribunal Suprem (TS) al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un suposat delicte de revelació de secrets ha quedat vist per a sentència després de sis dies de vistes. L'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, fa d’acusació particular i demana quatre anys de presó i tres de de suspensió i inhabilitació. El Col·legi de l'Advocacia de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oír i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) s'han personat com a acusació popular. Els últims reclamen sis anys de presó. El fiscal ha reivindicat la seva innocència i ha negat haver filtrat els correus on la defensa de l’empresari acceptava que havia comès un delicte per arribar a un acord de conformitat.

La defensa del fiscal general demana la seva absolució apel·lant a "una voluntat de no investigar" qui més va poder accedir al correu

L’Ajuntament de Puig-reig concedeix el títol de Fill Adoptiu a mossèn Josep Solà Casals

El CAT Central femení de rugbi cau en el debut a la Primera Catalana contra el CEU (42-14)

El judici al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets queda vist per a sentència

Una trentena de persones es manifesten a Puig-reig per denunciar "condicions precàries" a la residència Mont Martí

Tres jugadors de la regió central seran al Catalunya-Palestina del dimarts vinent

La Seu vol ser més turística

Compte amb els detergents de rentaplats: els pediatres alerten de la seva relació amb la salut intestinal i l’augment d’al·lèrgies en nens

