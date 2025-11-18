Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern espanyol commemora el 50è aniversari del 20-N amb una lona gegant en català al centre de Madrid

El text apel·la a la llibertat i afirma que si es pot utilitzar aquest idioma és gràcies a la democràcia

Lona gegant en un edifici de la Gran Via de Madrid per commemorar el 50è aniversari del 20-N

Lona gegant en un edifici de la Gran Via de Madrid per commemorar el 50è aniversari del 20-N

ACN

Barcelona

El govern espanyol ha penjat una lona de grans dimensions escrita en català a la façana d'un edifici de la cèntrica Gran Via de Madrid com a part dels actes de commemoració del 50è aniversari del 20-N. Sota un fons blanc amb lletres negres que no s'acompanya de cap imatge a banda de l'escut d'Espanya a la cantonada inferior dreta de la pancarta, el text utilitza el català per a la frase principal i el castellà per a una secundària. La primera, a la cantonada superior esquerra, afirma: "Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía". La segona, just a sota amb una tipografia més petita, afegeix: "La democracia es tu poder". Així, el text apel·la a la llibertat i afirma que si es pot utilitzar aquest idioma és gràcies a la democràcia.

El 20 de novembre del 1975 és la data que es dona com a oficial per a la mort del dictador Francisco Franco. És una data rememorada pels nostàlgics del règim franquista, però que alhora suposa el punt de partida de la recuperació de les llibertats democràtiques a l'Estat.

El govern espanyol ha volgut commemorar l'efemèride amb un programa d'accions a partir del qual l'executiu vol destacar la importància de valors associats a la democràcia com ara el pluralisme, el dret a la informació, la llibertat d'expressió o d'altres.

