Cas Koldo
Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos i una multa de 3,7 milions per la trama de mascaretes a Transports
Se’ls imputa tràfic d’influències, suborn, pertinença a organització criminal, ús d’informació privilegiada i malversació de cabals públics
Cristina Gallardo
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, sol·licita 24 anys de presó per a l’exministre José Luis Ábalos i 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García, a més de 3,7 milions de multa per a cada un per cinc delictes diferents: tràfic d’influències, suborn, pertinença a organització criminal, ús d’informació privilegiada i malversació de cabals públics, pels quals van ser processats en relació amb els contractes milionaris per comprar mascaretes que es van adjudicar a Soluciones de Gestión, l’empresa de la trama de la qual el mitjancer Víctor de Aldama era comissionista. En el cas d’Aldama, s’aplica l’atenuant de confessió per reduir la seva petició de presó fins als set anys.
En l’ordre de processament que va dictar a principis d’aquest mes de novembre, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente justifica el delicte d’organització criminal que se’ls imputa a tots en el fet que «es van concertar, molt poc després de prendre possessió el primer del seu càrrec com a ministre del Govern d’Espanya, per, aprofitant aquesta circumstància i la natural influència que projectava, beneficiar-se econòmicament de l’adjudicació de contractes que es poguessin realitzar en l’àmbit de l’Administració Pública, així com per aprofitar en el seu benefici econòmic les oportunitats que se’ls poguessin presentar». D’aquesta manera, «cadascun assumiria un paper divers en l’organització».
Ara, en el seu escrit de qualificació, de 21 pàgines, el fiscal Luzón també demana que tant Ábalos com Koldo García indemnitzin conjuntament i solidàriament Ineco amb 34.477 euros, i Tragsatec amb 9.500 euros per la contractació de Jésica Rodríguez. També considera que procedeix decomissar «els guanys provinents del delicte de suborn, per import de, com a mínim, 430.298 euros».
Els viatges en primàries
Anticorrupció detalla els fets pels quals demana aquest any de presó, i situa en les primàries del PSOE i, en concret, en «els viatges realitzats en la promoció de la candidatura que es presentava», el moment en què «Ábalos va conèixer a Navarra el també acusat Koldo García Izaguirre, persona vinculada al Partit Socialista de Navarra (PSN) i de la confiança de Santos Cerdán, membre del Parlament foral de Navarra entre 2014 i 2017 pel PSN i amb qui tenia una relació de subordinat a cap».
Cerdán en el relat de fets
Cerdán va ser qui va proposar a Ábalos que contractés Koldo com a conductor, pel seu «compromís militant i una plena disponibilitat a les seves necessitats». Entre tots dos va sorgir «una relació de confiança de manera que, acabat de nomenar ministre de Foment va procedir José Luis Ábalos» a nomenar Koldo el seu assessor, així com també membre del Consell Rector de Ports de l’Estat.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa