El jutge que investiga Santos Cerdán el deixa en llibertat a l’entendre dissipat el risc de destruir proves

El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha decretat avui la llibertat provisional de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. A considerat seriosament mitigat el risc de destrucció de proves que va fonamentar l’ordre de presó sense fiança que va dictar contra ell el 30 de juny passat, i ha acordat contra ell les mesures cautelars de compareixences quinzenals al jutjat i la prohibició de sortir del territori nacional amb retirada del passaport.
El jutge assenyala que aquest risc que l’investigat pogués ocultar, alterar o destruir fonts de prova rellevants, que era molt intens quan es va dictar la mesura de presó, «apareix ja, com a conseqüència de la investigació practicada fins ara, seriosament mitigat, i s’ha aconseguit obtenir informacions que, molt probablement, haurien resultat ocultes o de molt difícil accés –davant possibles intents d’ocultació, alteració o destrucció de les seves fonts–, i que ja es tenen».
En la interlocutòria, el jutge detalla que «el resultat de la investigació practicada no només no ha diluït els indicis consistents de criminalitat amb què ja es comptava en la causa, sinó que, molt al contrari, els ha reforçat en bona mesura i ha obert noves línies d’investigació». Però afegeix que l’existència d’aquests indicis consistents relatius al fet que Cerdán pogués haver comès els il·lícits penals que se li atribueixen no justifica per si mateix mantenir la presó provisional, inclús quan, com succeeix en aquest cas, el progrés de la investigació no hagi fet més que confirmar i enrobustir aquests indicis.
Per mantenir la presó, explica la resolució, la llei d’enjudiciament criminal requereix que hi hagi risc de fuga, o de destrucció o ocultació de proves, o de reiteració delictiva,
Sobre això últim, el jutge assenyala que es pot descartar raonablement, en la mesura que l’investigat no ostenta en l’actualitat cap càrrec públic, ni tampoc conserva cap relació orgànica de direcció amb el partit polític del qual va ser, al seu dia, secretari d’Organització.
Afegeix la interlocutòria que «no s’identifica tampoc la presència d’un risc cert i acusat de fuga o possible sostracció a l’acció de la justícia que, tot i que mai pugui ser descartat de manera completa o absoluta, pot en aquest moment mirar de conjurar-se amb l’adopció de mesures cautelars diverses i, per descomptat, menys restrictives de la llibertat personal».
I finalment, respecte al risc de destrucció de proves, entén que s’ha mitigat, per la qual cosa no hi ha raó per mantenir la presó provisional. Afegeix el magistrat, no obstant, que correspon establir determinades mesures cautelars contra ell davant la persistència i enrobustiment dels consistents indicis de comissió de fets delictius, per assegurar la seva presència en el procediment, i per dificultar la possibilitat de sostracció de l’acció de la justícia.
