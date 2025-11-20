Lidl presenta l'assortiment nadalenc amb un menú que reinterpreta receptes tradicionals i producte fresc de qualitat
La cadena de supermermercats proposa un menú de 14 euros que inclou: crema de verdures rostides, lluç gratinat, magret d’ànec i un coulant de torró i festuc, amb un cost de 14 € per persona.
En unes dates en què les llars espanyoles es preparen per compartir els moments més esperats al voltant de la taula, Lidl enceta la seva campanya de Nadal posant l’accent en la qualitat i l’estalvi.
El Nadal és una època en què la despesa en alimentació i begudes s’incrementa de manera significativa. Segons dades de Kantar Worldpanel, en les últimes 4 setmanes de l’any, el mercat experimenta un repunt del 16% en valor respecte a la mitjana anual. Aquest increment es deu, en gran part, a la categoria de productes frescos.
Segons la mateixa font, el 2024 la despesa dels espanyols en productes frescos (fruita, verdura, carn, peix i productes de fleca) va suposar un 33% del total de la cistella de la compra, una xifra que s’ha mantingut estable en els darrers 3 anys. Si, a més, tenim en compte categories com el marisc, els dolços nadalencs, els plats preparats, el formatge, els embotits i els vins i escumosos, productes típics en aquestes dates, el pes d’aquests productes a les cistelles nadalenques dels espanyols és del 45% (2024).
Davant aquesta situació, els consumidors ajusten els seus hàbits de compra. Segons dades d’AECOC Shopperview, el 56% dels consumidors espanyols avançarà les seves compres, un 54% es decantarà per productes més barats i un 50% triarà la marca de distribuïdor. Addicionalment, un de cada tres consumidors valora comprar menys quantitat de carn i peix per estalviar.
Per fer front a aquesta situació i acompanyar els seus clients en un moment clau per al consum, Lidl presenta un any més un assortiment nadalenc format per més de 600 productes d’alimentació com carn, marisc i embotits, a més de les icòniques marques Deluxe i Favorina. Una proposta amb la millor relació qualitat-preu, dissenyada per ajudar les famílies a gaudir d’aquestes celebracions sense renunciar a l’estalvi.
El menú nadalenc de Lidl per només 14 € per persona
Per presentar el seu assortiment nadalenc d’aquest any, es va comptar amb la presència de Jorge Fernández. Lidl proposa un menú elaborat íntegrament amb productes de la companyia, en què els protagonistes són els productes frescos de màxima qualitat. Receptes inspirades en clàssics nadalencs amb tocs contemporanis que ofereixen una experiència gastronòmica completa per menys de 14 € per persona.
Amb aquest menú, Lidl ret homenatge als productes de sempre com l’ànec, el lluç i el torró, mentre posa en valor una cuina emocional i propera que es pot gaudir durant tot l’any, no només per Nadal.
Entrant: crema de verdures rostides amb carbassa d’origen espanyol de temporada (setembre–novembre), que potencia el sabor gràcies al rostit i que es pot complementar amb cigrons saltats com a topping per afegir proteïna vegetal.
Primer plat: lloms de lluç gratinats amb beixamel de porro, elaborada amb porros, espàrrecs i mantega, i lluç fresc procedent de pesca sostenible certificada per MSC. Lidl proposa espolvorear amb julivert i decorar amb espàrrecs blancs per aconseguir un plat saludable que combina clàssics imprescindibles del Nadal.
Segon plat: magret d’ànec amb guarnició de verdures, salsa de taronja i un puré de pastanaga caramel·litzada. El magret de màxima qualitat és el protagonista, complementat per verdures saltades al dente, una salsa de taronja reinventada amb soja i mel, i un puré suau i sedós.
Postres: coulant de torró tou Favorina banyat amb salsa de xocolata blanca i festucs i espolvorejat amb nabius i trossets de neula. Una combinació irresistible de dolçor, cremositat i cruixent.
Per maridar el menú, Lidl proposa el vi blanc Tabagonia Rías Baixas Albariño (8,39 €), el vi negre Finca La Cruz D.O. Ribera del Duero (8,49 €) i, per al postre, el cava Amorany (6,99 €).
Les receptes completes estaran disponibles al canal de YouTube de Lidl, on la marca ja supera el mig milió de subscriptors i els 500 milions de visualitzacions.
Un assortiment complet i variat per a un Nadal ple de sabor
L’assortiment nadalenc de Lidl per a aquest any compta amb més de 600 productes, gairebé la meitat sota la seva icònica marca Deluxe, i més d’un centenar de novetats. La proposta està encapçalada per productes frescos, categoria clau en aquesta època, complementats amb l’assortiment permanent de la companyia.
Inclou carn fresca d’origen espanyol, peix i marisc de pesca sostenible i vins i escumosos reconeguts a la Guia Peñín. També preparats carnis, embotits, patés i foie, salmons i salaons, formatges, torrons i dolços nadalencs, així com productes de les marques Deluxe i Favorina.
Alguns productes destacats:
- Carn fresca: rodons de porc, pollastre i gall dindi farcits, guatlla i ànec.
- Embotits i patés: pernil d’ànec, espatlla ibèrica, llonganissa ibèrica, mousse d’ànec, foie gras i patés de caça.
- Peix i marisc: salmó en pasta de full, llamàntol, llagostins, carabiners, pop, musclos, anxoves, ous i salmó fumat.
- Formatges: farcits, en crema, Grana Padano, Tête de Moine, Flor de Esgueva, amb tòfona o Pedro Ximénez.
- Postres: cremes, polvorons, massapans, bombons, neules, torrons, panettones i tortells.
- Vins i escumosos: blancs, negres, rosats, cervesa de Nadal, escumosos i caves.
Segons Antonio Alarcón, director general de Client i Màrqueting de Lidl España:
“En aquestes dates, sabem que factors com la qualitat, la confiança i l’estalvi són fonamentals a l’hora d’omplir la cistella. Els nostres consumidors busquen màxima qualitat, confiança i, alhora, que l’estalvi sigui clau. Amb la nostra proposta, volem ser l’aliat perfecte perquè les famílies gaudeixin de les trobades amb total tranquil·litat”.
Un pa solidari amb cor, de la mà de Karlos i Joseba Arguiñano
Lidl s’uneix per segon any consecutiu amb Karlos i Joseba Arguiñano en una acció solidària: uns packs de 5 panets de sègol i nabius disponibles a partir de l’1 de desembre a més de 700 botigues per 0,99 €. L’import íntegre es donarà a FESBAL per lluitar contra la pobresa alimentària.
Karlos Arguiñano afirma: “En aquestes dates, hem de pensar en qui no podrà gaudir de les festes. Estic orgullós d’unir-me a Lidl per ajudar els bancs d’aliments”. Joseba Arguiñano afegeix: “Aquest any hem triat un pa de sègol i nabius, més saludable però igual de deliciós, i amb un propòsit preciós”.
Una invitació a viure cada dia com si fos Nadal
La campanya global de Lidl d’aquest any, en emissió des del 2 de novembre, convida a estendre l’esperit nadalenc durant tot l’any.
Sota el lema “allò meravellós val la pena cada dia”, el seu anunci mostra com en Nadal compartim més, pensem més en els altres i vivim amb millor humor, i ens anima a mantenir aquesta actitud tot l’any. L’spot s’acompanya de la cançó Wouldn’t It Be Nice de The Beach Boys (1966).
Aquesta campanya continua la línia global “Lidl val la pena”, que reflecteix el compromís de la companyia amb les persones i amb ajudar-les a centrar-se en allò que realment importa.
