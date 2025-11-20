Primer cas confirmat d’un mamífer mort per grip aviària a Espanya: una guineu d’Aragó
Ja va passar en altres onades, al nostre país i fora: el 2022 va passar una granja de visons, mamífers en captivitat, i a més entre visó i visó
La possibilitat de transferència del virus a l’humà és molt baixa
Regió7
Una guineu ha aparegut morta a la província de Saragossa contagiat de grip aviària, en el que seria el primer cas confirmat a Espanya d’un mamífer en l’actual onada de l’epidèmia i un nou pas de la malaltia, però és només «un avís, no una cosa excepcional». Així ho ha manifestat a Efe la veterinària Úrsula Höfle, que és investigadora a l’IREC-Universitat de Castella-la Manxa i experta en malalties víriques d’aus, que ha explicat que l’anàlisi de mostres preses de la guineu mort «ha confirmat al laboratori veterinari» que ha sigut per grip aviària.
La transmissió del virus a la guineu és un nou senyal de l’increment de virus circulant, però «no és preocupant». «És un avís que com més virus hi ha circulant més possibilitats hi ha també que s’infectin mamífers, perquè consumeixen aus mortes contagiades», ha afegit.
No significa que hi hagi hagut una mutació del virus en el cas de la guineu morta, ni sembla que hagi passat. Simplement, l’animal s’hauria exposat a una concentració molt alta de virus al consumir aus infectades, ha explicat la veterinària. «Al final aquesta càrrega vírica l’hauria infectat, el virus ho té molt difícil per infectar un mamífer», el més normal és el contagi per ingesta però no per mutació.
El que ha passat és dins del que ha viscut en altres onades de grip aviària a Espanya i en altres països, «no és una cosa alarmant», ha insistit. El 2022 a Espanya hi va haver transmissió a mamífers, per exemple a una granja de visons, mamífers en captivitat, i a més entre visó i visó.
El més normal és que el virus de la guineu mort hagi sigut el mateix que el de les aus; el que sí que hauria sigut excepcional és que «el virus hagués canviat i de sobte es comencés a transmetre de guineu». «No obstant, de moment no en tenim constància». La possibilitat de transferència del virus a l’humà és molt baixa, ha assegurat.
Els riscos tenen a veure amb una exposició prolongada intensa, per exemple, quan se sacrifica aviram en una granja afectada, en espais tancats, naus, allà es dispersa molt pols de plomes, d’excrements, etcètera. «Allà hi pot haver més risc», tot i que seria sota si s’utilitza protecció, és a dir, mascareta, vestits protectors, guants.
L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) insisteix que el contagi d’influença aviària a humans és molt excepcional, ja que requereix una exposició reiterada a ambients contaminats per aus infectades o els excrements.
Segons el Ministeri d’Agricultura, en l’actualització epidemiològica de la influença aviària d’alta patogenicitat corresponent al 17 de novembre del 2025, es confirma un «augment considerable» de casos en aus silvestres durant les dues últimes setmanes, tant a Espanya com a Europa.
