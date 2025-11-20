El Suprem condemna el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets
Els magistrats l’obliguen a indemnitzar la parella d’Ayuso i a fer-se càrrec del cost de l’acusació particular
ACN
Madrid
La Sala II del Tribunal Suprem ha acordat per majoria condemnar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a una pena d’inhabilitació especial per al càrrec de dos anys i una multa de 20 euros diaris durant 12 mesos per la filtració de dades personals de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A més, li imposa una indemnització de 10.000 euros a González Amador i el pagament del cost del procés judicial, incloent-hi les despeses de l’acusació particular. El considera responsable d'un delicte de revelació de dades reservades. Les magistrades progressistes Ana María Ferrer i Susana Polpo han anunciat vots particulars.
