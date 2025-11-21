El fiscal general, condemnat
La condemna del Suprem aboca García Ortiz a l’expulsió de la carrera en compliment de les normes internes de la fiscalia
Una vegada s’executi la condemna, podria perdre la condició de fiscal per haver incorregut en delicte dolós
Cristina Gallardo
La providència dictada aquest dijous pels set magistrats del Tribunal Suprem que han condemnat l’encara avui fiscal general de l’Estat, per un delicte de revelació de dades reservades, assenyalava expressament que «la sentència, pendent de redacció, tindrà efectes a partir de la seva notificació en legal forma». A més d’atorgar fermesa a la seva decisió, la inhabilitació per dos anys que se li ha imposat tindrà una greu conseqüència per a García Ortiz, ja que obligarà a l’obertura d’un expedient que suposarà la seva expulsió de la carrera fiscal per haver incorregut en delicte dolós.
Així ho assenyalen a EL PERIÓDICO fonts fiscals que al·ludeixen a diferents disposicions de l’Estatut Fiscal i del Reglament de la Fiscalia que regulen la pèrdua de condició de fiscal si s’és condemnat per delicte dolós, com és el cas de García Ortiz en relació amb els fets que van suposar una fallida de la presumpció d’innocència de l’empresari Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso.
Aquest expedient d’expulsió no és cosa del Suprem, però sí una conseqüència de la sentència adoptada per l’alt tribunal que correspondrà aplicar a la mateixa Fiscalia. En fonts de l’entorn de García Ortiz, no obstant, prefereixen ser cauts i no avançar esdeveniments fins a conèixer els termes concrets de la sentència una vegada que aquesta sigui notificada formalment en els pròxims dies. En aquell moment deixarà de ser fiscal general i, com a conseqüència, podria activar-se el procediment intern que l’afectarà com a qualsevol altre fiscal que hagués sigut condemnat penalment.
L’Estatut fiscal contempla en el punt 1 del seu article 46 que la condició de fiscal es perd en virtut de diferents causes, i una d’elles és la «pena principal o accessòria d’inhabilitació per a càrrecs públics». L’article 44, que regula les incapacitacions, assenyala com una d’elles a qui «hagin sigut condemnats per delicte dolós». Curiosament, si aquesta pena no superés els sis mesos, el fiscal general podria substituir-la per una suspensió de fins a tres anys, si bé en el cas de García Ortiz se supera àmpliament aquest termini i l’expulsió de la carrera sembla ser l’únic camí.
Procediment d’expulsió
La mateixa previsió apareix a l’article 35 del Reglament de la Fiscalia, que assenyala que «la pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic determinarà la pèrdua de la condició de fiscal una vegada que la sentència condemnatòria sigui ferma amb l’abast que s’hi estableixi».
Quant a com s’aplica aquesta pèrdua de condició, l’article 34 assenyala que, l’ha de firmar «la persona titular del Ministeri de Justícia a proposta de la persona titular de la Fiscalia General de l’Estat», previ informe favorable del Consell Fiscal, «mitjançant la instrucció del corresponent expedient disciplinari».
Es va evitar suspendre’l
Ja abans que comencés el judici davant el fiscal general, l’Associació Professional i Independent de Fiscals, que va exercir l’acusació popular, va instar la suspensió del càrrec en aplicació de la normativa que regeix aquesta carrera, si bé la Inspecció Fiscal va rebutjar aquesta possibilitat al·ludint a un buit legal que ja havia sigut advertit per l’instructor de la causa, el magistrat Ángel Hurtado. La raó, que el fiscal general es troba en situació de serveis especials mentre exerceix aquesta funció, a la qual cosa se suma que la norma fixa que ha de ser el fiscal general li ordeni la suspensió, sense que estigui previst que es pugui aplicar la mesura a si mateix.
Una altra qüestió encara pendent d’aclarir-se és si García Ortiz recorrerà la seva condemna davant el Tribunal Constitucional, moment en què podria sol·licitar una suspensió de l’execució de la pena imposada fins que es valori el fons de la seva petició. Fonts fiscals consultades adverteixen en tot cas que la presentació d’un recurs d’empara no hauria de tenir, en principi, caràcter suspensiu, i que tot i que s’adoptés cautelarment una suspensió fins aquell moment García Ortiz hauria de ser apartat del servei.
