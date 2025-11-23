Accident mortal en una mina a Astúries: una de les víctimes ja havia perdut un germà en un incident miner
Han perdut la vida dos treballadors i un tercer, que també va quedar atrapat, va poder escapar il·lès pel seu compte
D. ÁLVAREZ / S. BERNARDO / V. M.
Un nou accident en una mina asturiana ahir va costar la vida de dos treballadors. Els serveis d’emergència del Principat es van mobilitzar després d’haver rebut una alerta a causa d’un enfonsament en una explotació situada a Vega de Rengos (Cangas del Narcea). La trucada d’un treballador a les 16.58 hores va alertar que almenys dos companys es trobaven atrapats al segon nivell de la mina, a un quilòmetre i mig, aproximadament, de la boca de l’explotació, després d’haver-se produït l’esllavissada. Noves informacions apuntaven que hi havia un tercer treballador atrapat a l’interior, tot i que després es va comprovar que havia pogut escapar tot sol.
La pitjor de les notícies es va confirmar al punt de les 19.45 hores. Els rescatadors de la Brigada de Salvament Miner d’Hunosa arribaven fins al primer dels atrapats. Una metgessa del SAMU va accedir a l’interior per confirmar oficialment la defunció abans de comunicar-ho als familiars, congregats a l’exterior.
L’operatiu es va centrar després a intentar arribar fins al segon dels atrapats. Els rescatadors el van localitzar, tot i que l’evacuació del cos va ser més complexa. Més d’una trentena d’efectius van treballar en l’accident ocorregut a Vega de Rengos, incloses ambulàncies i l’helicòpter del SEPA, a banda de bombers i la Guàrdia Civil.
Un dels difunts és Anilson Soares de Brito, un home d’uns 40 anys, nascut a Cap Verd i resident a Villablino (Lleó). Estava casat i amb dos fills i, tristament, havia perdut el germà feia dues dècades per un accident miner. Així ho va confirmar l’alcalde de Villablino, Mario Rivas, en declaracions a l’agència Europa Press. La segona víctima és Óscar, veí de Cangas del Narcea.
Segons va poder confirmar La Nueva España, l’ensorrament o esllavissada, que sembla que ha tingut una considerable magnitud, va tenir lloc a la zona de la rampa de la mina que connecta diverses galeries, i va deixar incomunicats tots tres miners. La mina de Vega de Rengos, gestionada per Tyc Narcea, es dedica a l’extracció d’antracita i disposa de tots els permisos en regla del Principat per portar a terme aquesta activitat. El Principat li va tornar a activar la llicència fa uns mesos, després d’un període de suspensió cautelar que va portar la plantilla a manifestar-se al carrer perquè entenia que aquesta situació era injusta. Finalment, després d’haver comprovat tots els permisos, l’Administració autonòmica va reconèixer que tot estava en ordre per reactivar l’extracció de carbó a Vega de Rengos.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
- Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals