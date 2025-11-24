Dimiteix Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l’Estat després de la condemna del Suprem
Ho ha comunicat en una carta aquest dilluns al ministre de Justícia
ACN
Álvaro García Ortiz ha presentat la seva renúncia al càrrec de fiscal general de l’Estat després de la condemna del Tribunal Suprem, segons ha avançat ‘El País’ i han confirmat fonts de la fiscalia a l’ACN. García Ortiz ho ha comunicat en una carta aquest dilluns al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.
El Suprem va acordar per majoria condemnar García Ortiz a una pena d’inhabilitació especial per al càrrec de dos anys per la filtració de dades personals de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El govern espanyol ja va anunciar que en els propers dies posaria en marxa el procés de nomenament d’un nou o nova fiscal general.Mentre no es produeix el relleu, les funcions les exercirà la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde.
Afirma que vol protegir la fiscalia i els seus fiscals
A la missiva, García Ortiz diu al ministre que el seu "profund respecte" a les resolucions judicials i la "voluntat" de protegir la fiscalia espanyola i els seus fiscals, que puntualitza sempre ha estat present en el seu mandat, són els motius que el porten a presentar la renúncia, "sense esperar tan sols a conèixer la motivació de la sentència". "És un acte degut no només al Ministeri Fiscal, sinó a tota la ciutadania espanyola", afirma.
Continua assegurant que té el convenciment d'haver servit "fidelment" a la institució, amb una "inequívoca vocació de servei públic, sentit del deure i lleialtat institucional".
Per tot plegat, demana al Consell de Ministres que accepti el seu cessament i agraeix al govern espanyol la proposta feta el 19 de juliol del 2022 que va cristal·litzar en el seu nomenament. "La confiança dipositada llavors és la mateixa que ara retorno en entendre que, un cop coneguda la decisió judicial, és el moment d'abandonar l'exercici de tan alta responsabilitat", finalitza.
