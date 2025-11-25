El pare de la nena morta després d'una intervenció en una clínica dental a València: "Estem desolats"
La família rep ajuda psicològica després de la defunció inesperada de la menor
P.F.
“Estem desolats”. Així ha expressat el pare de la nena de sis anys morta a Alzira després d’un tractament en una clínica dental el dolor de la família per la inesperada mort de la seva única filla dijous passat. “Estem en tractament psicològic, no podem més”, ha comentat en una breu conversa telefònica amb Levante-EMV, del mateix grup editorial que Regió7.
La vida d’aquesta família va fer un tomb radical la setmana passada. Després d’una visita al dentista en què es va practicar a la nena una sedació per a l’extracció d’algunes dents de llet i l’arrel d’una tercera, així com la realització de diversos empastaments, la menor va romandre primer diverses hores en observació amb símptomes de somnolència i dificultat respiratòria, arribant a vomitar en diverses ocasions. Després d’una millora, la nena va tornar a casa amb els seus pares i hores després es va trobar indisposada de nou. Els pares la van portar al servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera, on ja hi va entrar en aturada cardiorespiratòria i les maniobres de reanimació realitzades pels metges no van resultar efectives.
Una altra menor de quatre anys que també havia estat atesa a la mateixa clínica havia entrat a l’Hospital de la Ribera hora i mitja abans amb símptomes similars i va ser derivada en una SAMU a la UCI pediàtrica del Clínic, on va romandre fins dilluns, quan la seva evolució favorable va permetre que passés a planta.
Alzira es va despertar divendres consternada per aquest luctuós succés. Sanitat va ordenar el tancament cautelar de la clínica a l’espera de conèixer-ne les causes. La família de la petita està destrossada. Segons han comentat alguns coneguts, era una nena molt desitjada pels pares. Tant la Conselleria de Sanitat com el jutjat han obert una investigació que, com ha informat Levante-EMV, se centra a determinar si la clínica tenia autorització per realitzar aquest tipus de sedació i les causes de la mort d’una nena i la greu intoxicació de la segona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?