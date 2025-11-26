FÒRUM ESPAÑA 360
Catalunya i Extremadura coincideixen en l’ús de la IA per reduir la burocràcia
Els dos governs busquen una Administració més àgil per poder impulsar el teixit productiu
Sara Ledo
Intel·ligència artificial per simplificar els processos, tenir assistents virtuals o agilitar informes, però sense perdre llocs de treball. Aquesta és una de les receptes que apliquen tant Catalunya com Extremadura per tenir una Administració més àgil amb l’objectiu d’impulsar el teixit productiu. «Es tracta de passar d’una Administració controladora a una Administració facilitadora sense perdre el control i que no sigui un obstacle ni per als ciutadans ni per a les empreses».
Així es va expressar la secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Giménez, en un diàleg amb el conseller d’Economia, Ocupació i Transformació Digital de la Junta d’Extremadura, Guillermo Santamaría, en el marc del Fòrum Espanya 360, en què va anunciar que el Govern de Salvador Illa acaba de crear una direcció general d’Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades i va afirmar que tots els funcionaris «han de saber treballar» amb aquesta tecnologia. L’objectiu és tenir una Administració «més fàcil, àgil, amable i pròxima» per als ciutadans i les empreses. «Creiem que la reforma de l’Administració no és només un objectiu, sinó que és una necessitat», va reblar.
En la mateixa línia, el conseller Santamaría va afirmar que a la seva arribada al Govern d’Extremadura fa més de dos anys es va trobar un cotxe oficial que tenia la ITV caducada feia set mesos o centres de dades que eren refrigerats manualment per un funcionari amb una mànega.
A partir d’aquí, el Govern de María Guardiola va decidir automatitzar molts dels seus processos (uns 618, més de la meitat dels que hi havia a la seva arribada) i reduir les llistes d’espera per resoldre situacions de dependència en 81 dies, però també va apostar pel desenvolupament d’iniciatives com atorgar llicències de caça i pesca «en dos minuts pagant per Bizum».
