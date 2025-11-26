FÒRUM ESPAÑA 360
La falta de docents i l’impuls a l’FP centren els grans reptes educatius
Les comunitats de Madrid, Andalusia, Castella i Lleó i Astúries s’enfronten al relleu generacional i totes coincideixen en la necessitat de millorar la formació
La falta d’experiència prèvia és el principal problema per trobar educadors, segons els consellers
Xuan Fernández
La recerca de professors, la formació de nous docents, la falta de relleu generacional i les oportunitats que obre la formació professional (FP). Aquests són alguns dels principals reptes a què s’enfronta l’educació espanyola, tal com van reconèixer ahir membres dels governs autonòmics de Madrid, Castella i Lleó, Andalusia i Astúries, reunits al fòrum Espanya 360.
Quatre responsables autonòmics, reunits a la taula rodona Excel·lència i igualtat, pilars per a una educació de futur, moderada per Ricardo Barceló, director d’El Periódico de Aragón, van reflexionar sobre el moment educatiu actual. Així, Emilio Viciana, conseller d’Educació i Ciència de la Comunitat de Madrid, va posar el focus en el que va definir com un "clamor" creixent. "Tenim una necessitat de professors en diversos nivells educatius i en determinades àrees: una de les principals és matemàtiques", va assegurar.
"Hi ha un dèficit enorme, perquè molts dels docents aposten per anar-se’n a l’empresa privada i no hi podem competir, és pràcticament impossible. Per això crec que hem de buscar millors condicions", va destacar Viciana, que va donar a conèixer diverses iniciatives de l’Executiu liderat per Isabel Díaz Ayuso, com el pla de rescat de les matemàtiques, la recuperació de professors jubilats de manera excepcional i la possibilitat que els estudiants de tercer grau puguin fer classe. El titular d’Educació va afegir que el seu Govern va enviar una carta a la ministra d’Educació, Pilar Alegría, sobre aquest assumpte.
Eva Ledo, consellera d’Educació del Principat d’Astúries, va incidir en la necessitat d’apostar per la formació contínua del professorat. "L’excel·lència, que passa per l’equitat i pel benestar emocional, ha de passar pel professorat i per les metodologies obertes", va indicar. "Estem parlant d’un sistema d’ensenyament nou, que s’ha d’anar adaptant; això és un repte important que exigeix formació". Ledo va parlar sobre algunes de les iniciatives educatives que estan en marxa a Astúries, com la gratuïtat de 0 a 3 anys, les denominades escuelinas, o l’accés gratis al primer any de matrícula universitària, que es farà extensible als cursos posteriors. També es va referir a l’FP: "Volem donar-li un impuls. La nova llei estatal ens obre la possibilitat de fer certificats als mateixos centres i comptar amb especialistes", va detallar.
Més coordinació
María del Carmen Castillo, consellera de Desenvolupament Educatiu i Formació Professional de la Junta d’Andalusia, va explicar el problema a què s’enfronta aquesta comunitat. "Observem que la generació de professors dels anys 60 es jubilarà i no tenim relleu; és un problema", va assegurar. Segons Castillo, la formació del professorat és clau des dels primers nivells, com primària. També va reclamar més coordinació amb el Govern central, que va criticar: "Tenim un ministeri (el d’Educació) que no coordina, no crida, no celebra conferències i no ens consulta quan tramita projectes o quan parla de finançament". Sobre l’FP, va afirmar que "se li ha de donar una última oportunitat i ha d’anar lligada a les necessitats empresarials".
Agustín Francisco Sigüenza, director general de Formació Professional i Règim Especial de la Junta de Castella i Lleó, va explicar com en aquest territori hi ha dificultats per contractar professors en zones rurals i també va centrar part de les seves reflexions en l’FP. "És on veig més problemes i on, de manera global, faran més falta docents. Segons un recent estudi, es necessitaran més de 35.000 professors en els pròxims cinc anys, perquè l’edat mitjana és elevada i hi haurà moltes jubilacions".
Respecte als problemes per trobar docents, va indicar que la principal dificultat és la falta d’experiència prèvia. "Si no apostem per models flexibles respecte a la incorporació de professors, tindrem serioses dificultats. Es requereix experiència professional i no la podem trobar en els que s’acaben de graduar. Cal apostar per la qualitat", va acabar.
