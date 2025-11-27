FÒRUM ESPANYA 360
Sergi Guillot anima a continuar construint una «esfera pública cada vegada més capil·lar i plural»
El director general de Prensa Ibérica posa en valor la tasca dels mitjans del grup com a eixos vertebradors de la diversitat del nostre país
Cristina Andrade del Alcázar
Prensa Ibérica arrenca la seva tercera i última jornada del fòrum 'Espanya 360', una trobada celebrada a Madrid en la qual les comunitats autònomes es troben al centre del diàleg i la reflexió. Un espai que dona veu a diferents presidents autonòmics i consellers, així com empresaris i experts, a fi d’abordar alguns dels grans desafiaments que afronta el país en la seva diversitat territorial.
El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, afirma que aquest primer fòrum és «un exercici de reconeixement mutu d’extraordinària importància». Això es deu, en primer lloc, a la importància de la comunicació i dels mitjans, en un món com en el que vivim avui dia, que és «complex i polaritzat», indica.
Referent a això, assenyala la desinformació «com el principal problema que vivim com a societat», citant l’estudi del World Economic Forum. «Aquesta desinformació ens allunya, ens polaritza i ens impedeix d’alguna manera crear l’esfera pública que amb el nostre afany intentem crear», manifesta.
En un altre ordre de coses, Guillot posa en relleu la bona «participació i el reconeixement per part de tots» que ha tingut aquest fòrum, que compta en la jornada, entre d’altres, amb la presència del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, els presidents autonòmics Adrián Barbón (Astúries), Marga Prohens (Balears) i Salvador Illa (Catalunya), i expresidents regionals com Luisa Fernanda Rudi (Aragó), Ximo Puig (País Valencià), José Montilla (Catalunya) i Uxue Barkos (Navarra).
En una jornada que centrarà el diàleg en vivenda i ocupació, Sergi Guillot ha al·ludit a unes paraules de l’economista Tomas Piketty en les quals afirma que «quan els joves s’enfronten al mateix temps a la inseguretat laboral i a una vivenda assequible perden la sensació que la societat els ofereix un lloc, i això alimenta la ràbia política i la polarització».
El director general de Prensa Ibérica ha recordat que els mitjans de comunicació «contribueixen a la creació de la idea d’Espanya a través de la construcció de l’esfera pública, un lloc on, malgrat les nostres diferències discutim, però ho fem amb un marc mental comú, a través d’informacions, notícies i opinions, però respectant-nos».
«Per construir aquesta esfera pública de diàleg, de respecte, de construcció de solucions i per poder celebrar la primera trobada de l’Espanya 360 fan falta gairebé 50 anys de construcció d’un grup editorial que ha sabut entendre cada lloc, donar llibertat als periodistes perquè facin la seva feina i d’una forma humil i prudent, però també ambiciosa, jugar el rol de la vertebració d’Espanya», destaca. «Des de la diferència dels seus diferents territoris, però sempre amb un projecte comú», afegeix.
Assegura que «tots els mitjans de comunicació construïm aquesta esfera pública», però que «Prensa Ibérica ho fa d’una manera particular i específica, molt concreta i diferent». I ho fa d’una manera que va «del local al nacional, del particular al compartit» amb què el grup construeix la seva «capil·laritat».
El director general explica que aquesta capil·laritat és precisament el que «ens acosta als llocs, a les persones i als problemes». D’aquesta forma Prensa Ibérica aconsegueix el seu propòsit, que no és cap altre, en paraules de Sergi Guillot, que «la pluralitat, una característica principal amb què alimentem aquesta esfera pública».
«Gràcies a totes les persones que ens ajudeu a construir aquesta esfera pública cada vegada més capil·lar, més plural i tan extraordinària», conclou.
