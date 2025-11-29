No, amb Franco no es vivia millor: això diuen les dades
La dictadura va trigar 13 anys a arribar al PIB de la República i el creixement no va corregir les desigualtats
La llibertat econòmica de les dones era nul·la: necessitaven el permís del marit per treballar o obrir un compte
Ona Sindreu Caldera (Verificat)
Que «amb Franco es vivia millor» és un tòpic que encara apareix a les xarxes socials i als àpats familiars quan es critiquen problemes del present. El mite de la gran economia franquista ha calat en una part important de la població: segons l’últim baròmetre del CIS, gairebé el 30% dels homes joves i els més grans de 55 anys pensen que els anys de la dictadura van ser bons. És cert que els nivells de vida eren millors durant la dictadura? «Rotundament no», coincideixen tres experts consultats per Verificat.
L’economia franquista va ser una de les més endarrerides d’Europa. Després de la Guerra Civil, va trigar 13 anys a recuperar els nivells de PIB de la Segona República i les dictadures espanyola i portuguesa van ser pràcticament les úniques excepcions al gran creixement europeu de postguerra.
Pobresa, repressió i fam van caracteritzar aquest període, explica Antonio Cazorla, catedràtic d’Història a la Universitat de Trent (Canadà) i un dels experts més importants en la dictadura. Si el PIB va trigar molt a recuperar-se, els salaris dels treballadors van tardar encara més, analitza el professor d’economia política de la Universitat de Barcelona Sergio Espuelas, a La historia económica del Estado del Bienestar Español. «Els beneficis empresarials van créixer molt més ràpidament», explica l’expert a Verificat.
En aquell període, les ajudes socials eren pràcticament inexistents: Espanya era dels estats europeus amb menys despesa pública. Les poques ajudes de la postguerra eren més propagandístiques que efectives i aviat es van configurar com un factor d’ordenació familiar: obligaven la dona a quedar-se a casa i cuidar els fills.
El mite del pare proveïdor
Que la mare no treballés era el principal requisit del subsidi familiar, el més important de l’època, que assegurava la divisió patriarcal del treball a través d’una particular redistribució de la riquesa: una part dels sous dels treballadors sense fills anava als seus companys amb descendència. Un subsidi que escalava amb el nombre de fills i que desmenteix, en part, el mite del pare proveïdor.
Si la frase «amb Franco viuria millor» ja és falsa en termes econòmics per al gruix de la població, encara ho és més si no ets un home. A més de la repressió política i social contra les dones, la seva llibertat econòmica era nul·la: estaven de facto obligades a la feina reproductiva i necessitaven el permís del marit per rebre herències, treballar o obrir un compte bancari.
La gent que lloa l’economia franquista només es pot agafar als últims deu anys de la dictadura (tot i que l’economia espanyola s’ha duplicat des d’aleshores). La política desenvolupista dels 60, quan el règim va invertir en sectors estratègics i va liberalitzar el mercat per atraure inversions estrangeres, va aixecar l’economia. «El nivell de partida d’aquest procés de creixement era extraordinàriament baix», afirma la professora d’Història Contemporània de la Universitat de Halle (Alemanya) Anna Catharina Hofmann, autora d’Una modernidad autoritaria.
Tot i que el creixement econòmic va millorar el nivell de vida de la població i va obrir la veda al consumisme, «no es va traduir en una redistribució a favor de les classes menys acomodades», explica Hofmann a Verificat, que assenyala, a més, l’enorme bretxa entre les persones que vivien al camp i les residents a la ciutat. L’èxode massiu a les àrees metropolitanes «va posar de manifest les carències en infraestructures, serveis públics i habitatge».
Existeix el mite que durant el franquisme no hi havia atur: segons l’INE, la taxa masculina era de l’1 al 2%. La plena ocupació era prioritària per a Franco, i ho va aconseguir després de la massiva emigració laboral a Europa i mitjançant estadístiques dubtoses, assenyala Hofmann. Un estudi publicat a la revista acadèmica Historia Social explica que l’atur es va limitar «a través de la forçosa inactivitat de les dones i la seva exclusió del registre d’atur».
Si la taxa es calcula dividint els aturats entre la població activa, només cal registrar les persones sense ocupació com a «inactives» per ocultar-les de l’estadística. Una anàlisi de Verificat a partir del cens indica que la proporció d’adults amb ocupació és més elevada ara que el 1970, un dels millors anys de la dictadura. Entre les dones, s’ha més que duplicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu