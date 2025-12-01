Agressió sexual
L’actriu Elisa Mouliaá demana tres anys de presó i 30.000 euros a Errejón per presumpta agressió sexual
L’Audiència Provincial de Madrid té encara pendent resoldre sobre el processament de l’exportaveu de Sumar
Cristina Gallardo
La representació lletrada d’Elisa Mouliaá ha sol·licitat al jutge Adolfo Carretero que obri judici oral contra el que va ser exportaveu de Sumar Íñigo Errejón. L’advocat Alfredo Arrién demana per al polític tres anys de presó i una indemnització de 30.000 euros per un presumpte delicte d’agressió que hauria comès una nit d’octubre del 2021 contra l’actriu.
La petició es fa quan encara està pendent de resoldre el recurs d’apel·lació que va presentar la defensa del polític contra l’ordre de processament que va dictar fa algunes setmanes el titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid. Per aquesta part, resulta «evident» que l’únic ànim que ha mogut Mouliaá per denunciar Errejón ha sigut obtenir «notorietat i ingressos», mentre que per part de l’acusació s’argumenta l’existència d’indicis suficients per portar-lo a judici.
Així, s’assenyala que en la denúncia que l’actriu va realitzar davant la Policia l’octubre del 2024 es van relatar tres episodis d’índole sexual succeïts amb motiu d’una trobada que van mantenir de camí de la festa que se celebrava a la casa dels amics de l’actriu, en una habitació d’aquest pis i posteriorment a l’habitatge de l’exdiputat «que són constitutius d’un delicte continuat contra la llibertat sexual».
L’acusació afegeix que per un conjunt d’episodis personals i d’aquests fets denunciats l’actriu «ha patit un estrès posttraumàtic que ha necessitat tractament psicològic amb el seu terapeuta», en el qual li va comunicar que havia tingut un problema amb un polític. Posteriorment, en la sessió del dia 6 novembre 2024, presentava símptomes d’un estrès posttraumàtic.
