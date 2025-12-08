Espanya s'abstindrà en la votació sobre les quotes de repartiment d'immigrants entre els estats membres de la UE
Marlaska anuncia el vot en contra de la directiva que ha de permetre la creació de centres de deportació fora la UE
Marta Vidal Vilalta (ACN)
El govern espanyol s'abstindrà en la votació sobre el mecanisme de solidaritat del Pacte d'Asil i Migració de la UE que ha de permetre els estats membres amb més pressió migratòria -entre els quals la Comissió Europea considera que hi ha Espanya- puguin reubicar migrants o demanar suport financer a altres estats per fer front a les arribades. Així ho ha dit el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, a la seva arribada a la reunió amb els seus homòlegs europeus a Brussel·les, on aquest dilluns els 27 buscaran tancar un acord sobre el mecanisme. Espanya reclama que es fixin 30.000 reubicacions d'immigrants per any, però la proposta de la presidència del Consell de la UE -que ostenta Dinamarca- en planteja 21.000.
Marlaska ha defensat que si es parla de "solidaritat" també s'ha de parlar de "responsabilitat" i ha subratllat que el Pacte d'Asil i Migració de la UE aprovat el desembre del 2023 fixa les reubicacions en 30.000 a l'any i un fons dotat amb 600 milions d'euros per a les ajudes financeres.
D'altra banda, el ministre espanyol també ha anunciat que Espanya votarà en contra de la directiva de retorns -que és la que planteja la creació de centres de deportació de migrants amb ordres d'expulsió fora de la UE-, així com de la directiva sobre tercers països segurs.
Sobre aquestes dues carpetes, Marlaska ha qüestionat la seva aprovació perquè, a parer d'Espanya, poden suposar una vulneració o anar en contra de "l'ordenament internacional", especialment pel que fa als centres de deportació fora de la UE. També ha avisat que algunes mesures que planteja la directiva de retorns -com el temps d'internament dels immigrants- poden "afectar la proporcionalitat".
"Creiem que aquestes circumstàncies no conjuguen amb el que ha de ser el respecte el dret internacional i, concretament, amb els valors de la UE. Per tant, la nostra postura és negativa", ha assenyalat. Per Marlaska, hi ha "molts dubtes" que la directiva de retorns vagi d'acord amb la llei humanitària internacional.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga