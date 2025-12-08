Nens convertits en sicaris: així recluten menors a Espanya per a encàrrecs violents
Es tracta d’un fenomen nou i “en expansió” que té origen en plataformes on els adults gairebé mai miren: videojocs, xarxes socials i xats xifrats
Imane Rachidi
Menors de 12 anys, captats en videojocs, xarxes socials i xats xifrats, utilitzats per xarxes criminals europees per executar intimidacions, ajustaments de comptes i fins i tot intents d’assassinat: és la nova forma de violència per encàrrec que s’estén silenciosament per Europa i que afecta països com Espanya, Alemanya i França.
Les xarxes criminals han trobat en els menors —nois que encara van a l’escola, molts sense antecedents i sense cap contacte previ amb el món delictiu— una eina barata, modelable i que dificulta el rastreig policial. “Busquen aprovació, sentiment de pertinença, i a aquella edat en què no se senten gaire segurs d’ells mateixos, són molt fàcils de manipular”, explica a EFE Jean-Philippe Lecouffe, subdirector d’Operacions d’Europol.
Assenyala que es tracta d’un fenomen nou i “en expansió”, i descriu un procés de captació que comença en plataformes on els adults gairebé mai miren: videojocs de trets, xarxes socials de missatgeria ràpida i canals xifrats impossibles de supervisar.
Moltes vegades, aquests joves, utilitzats com a intermediaris descartables, ni tan sols reben grans sumes de diners: en alguns casos n’hi ha prou amb una petita compensació —una PlayStation, unes sabatilles— o simplement la validació del grup, però en altres casos les xarxes els prometen diners fàcils i una suposada notorietat.
193 detencions en sis mesos
Per fer front a aquesta forma de “violència com a servei”, Europol va crear a l’abril la Força Operativa Operacional GRIMM, que reuneix investigadors d’onze països i ha permès en els seus primers sis mesos 193 detencions vinculades a assassinats per encàrrec, intents fracassats i trames de captació. Entre els detinguts hi ha 63 autors materials, 84 reclutadors, 40 facilitadors logístics i fins i tot 6 instigadors, cinc d’ells caps del crim organitzat.
Aquesta dada, feta pública aquest dilluns per Europol, també mostra que els casos es multipliquen i revela un patró transfronterer en què la mobilitat és clau: es recluta en un país, s’executa el crim en un altre i l’autor s’ha de donar a la fuga immediatament cap a un tercer.
El fenomen, inicialment localitzat a Suècia, s’ha estès per tot el continent i GRIMM agrupa avui Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Islàndia, Països Baixos, Noruega, Espanya, Suècia i el Regne Unit.
A Espanya, sis sospitosos —un d’ells menor— van ser detinguts al juliol per preparar un assassinat, amb armes de foc ja llestes per al seu ús. “Estaven en una fase avançada”, assegura Lecouffe.
Als Països Baixos, un triple homicidi del març va conduir després a la captura de tres joves a Suècia i Alemanya. Mentrestant, a la mateixa Alemanya, un intent d’assassinat al maig va acabar mesos després amb dues detencions, de 26 i 27 anys, en territori neerlandès.
Reclutament transfronterer i menors de 12 anys
Lecouffe insisteix que els criminals recorren a adolescents per la seva vulnerabilitat emocional, la facilitat per pressionar-los i la major dificultat legal per perseguir-los. “És esfereïdor, però l’edat més baixa que hem vist, i que veiem cada vegada més, és 12 anys. Molt jove”, va afirmar.
També assenyala que darrere de la majoria d’aquests encàrrecs hi ha principalment el narcotràfic: disputes per territoris, cadenes de subministrament o quantitats de droga entre grups rivals que s’intenten resoldre a través d’intermediaris menors d’edat per reduir el risc per als seus propis membres. “Volen que sigui gairebé impossible remuntar la cadena cap amunt”, afirma.
Davant d’aquest augment de casos, Europol subratlla que Europa encara es troba en una fase “primerenca” d’aquest fenomen, i adverteix que la manca de consciència pública i la proliferació de plataformes xifrades deixen un gran espai on la captació pot prosperar sense control. “No podem veure què passa en aquestes xarxes, ni tan sols els pares poden veure què fan els seus fills. Això és molt preocupant”, sentencia Lecouffe.
Però, a més, admet: “Quan expliquem què està passant, molta gent encara no s’acaba de creure que això sigui real”.
L’agència europea, amb seu a la Haia, preveu reforçar l’intercanvi d’intel·ligència entre països i fa una crida a una cooperació molt més estreta amb les empreses tecnològiques, l’escenari principal on comença el reclutament d’aquests joves.
Preguntat sobre el possible escenari d’evolució, el subdirector d’Operacions és clar: “El que veiem és preocupant. S’estendrà”. La resposta, insisteix, no pot limitar-se a la policia: escoles, serveis socials, comunitats locals i famílies han de formar part del sistema d’alerta primerenca.
“Volem protegir els nens al món real, però no sempre posem el mateix empeny a protegir-los a internet”, adverteix Lecouffe, en un escenari en què les organitzacions criminals continuen explorant aquest terreny opac on adolescents cada vegada més joves són captats a internet i utilitzats en el món real com a peons en un mercat de violència que s’expandeix a gran velocitat.
