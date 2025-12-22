El 79432, la Grossa de Nadal del 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 79.432, la Grossa de Nadal del 2025 / Regió7

A les 10.44 h, els nens de Sant Ildefonso han cantat el 79.432, la Grossa de Nadal del 2025. El primer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal reparteix 400.000 euros a cada dècims jugat.

El 79.432 ha caigut a León (La Bañeza, La Pola de Gordón i Villablino) i Madrid.

