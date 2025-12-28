Naufragi
Suspenen aquest diumenge la recerca dels desapareguts a Indonèsia sense resultat
Els equips de rescat han localitzat una armilla salvavides a unes 1,61 milles nàutiques del lloc del naufragi
F. Pascual
El tercer dia de l’operatiu de recerca dels quatre membres de la família valenciana desapareguda en el naufragi d’Indonèsia s’ha suspès per la caiguda de la nit al país asiàtic. Durant la jornada d’avui s’ha recuperat una armilla salvavides pertanyent al vaixell enfonsat, el KM Putri Sakinah, segons ha informat el diari local The Hey Bali News.
L’equip de rescat va trobar l’armilla sobre les 9.30 hora local a unes 1,61 milles nàutiques (2,98 quilòmetres) de distància del lloc del naufragi, cosa que podria donar una esperançadora pista per trobar Fernando Martín Carreras i els seus tres fills desapareguts.
Les tasques de rastreig que han inclòs escombrades a la superfície i immersions d’experts bussejadors de l’Equip de Recerca i Rescat (SAR), no han obtingut més resultats de moment.
Es pot recordar que en els treballs d’aquest diumenge l’àrea sobre la qual s’ha treballat ha sigut més gran, arribant a les 5,25 milles nàutiques de distància del punt d’enfonsament, aprofitant la millora en les condicions meteorològiques a les aigües del Parc Natural de Komodo.
La família dels desapareguts ha emès un comunicat en què agraeixen la feina a tots els equips de rescat de la zona i demanen que no desisteixin en la recerca i «que aquest esforç es mantingui vigent fins a trobar-los. Preguem que continuïn els seus esforços en la recerca dels nostres familiars. La nostra confiança està posada en el fet que continuïn treballant fins a localitzar-los», afegeixen, i asseguren que «membres de les nostres famílies estan viatjant a Indonèsia per unir-se a les tasques de recerca».
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès