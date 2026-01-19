Fa quatre dies
Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
El tren d’Iryo que va descarrilar el 18 de gener, en un tram recte, havia sigut revisat el 15 de gener i transportava 289 passatgers, a més de tripulació i maquinista
L’Estat italià pren el control d’Iryo i porta Espanya a tenir tres companyies de tren en mans públiques
Sabina Feijóo Macedo
L’empresa de transports participada majoritàriament per l’Estat italià,Iryo, ha emès un comunicat en què assegura que el tren que circulava «en un tram recte», direcció Màlaga-Madrid,«és de nova construcció», fabricat fa tan sols quatre anys, i l’«última revisió es va realitzar el 15 de gener». És a dir, que tres dies abans del descarrilament, produït el diumenge 18 de gener a la tarda, el comboi hauria sigut revisat.
A més, la companyia ha explicat que el CEO d’Iryo es va desplaçar ahir a la nit al lloc de l’accident per acompanyar els equips que treballen sobre el terreny i seguir de prop l’evolució de la situació. També el president de la companyia, Carlos Bartomeu,«s’està desplaçant a la zona del succés».
Segons la informació disponible fins al moment traslladada per l’empresa, el tren 6189, que realitzava el trajecte Màlaga-Madrid, va sortir ahir, diumenge 18 de gener, de l’estació d’origen a les 18.40 hores amb 289 passatgers, quatre tripulants i un maquinista a bord. A les 19.45 hores, i per causes que encara es desconeixen, el tren va envair la via contigua.
Per la seva banda, Renfe ha explicat que aquest descarrilament, que va envair la via contigua, va provocar que bolqués el tren Alvia 2384 que circulava en sentit contrari, direcció Madrid-Huelva. A més, Adif ha assegurat que 15 minuts després de l’accident, l’empresa d’infraestructures «va constituir el seu comitè de crisi» per treballar amb autoritats, serveis i operadores ferroviàries.
Per la seva banda, Iryo ha habilitat un telèfon d’assistència per a passatgers i familiars, disponible al 900.001.402. Així mateix, la companyia ha activat canvis i anul·lacions gratuïtes de bitllets per als passatgers i persones afectades.
Primer operador privat, segon, per darrere de Renfe
Iryo és el primer operador ferroviari privat d’alta velocitat a Espanya per nombre de freqüències i volum de flota, fruit de la liberalització del transport ferroviari iniciada el 2019. Tot i que per nombre, el supera la pública Renfe. Està participat per Trenitalia (empresa pública ferroviària italiana, que és el principal accionista), Air Nostrum i Globalvia.
A Espanya, Iryo opera a través de l’Operador Ferroviari de Llevant (ILSA), l’empresa espanyola que opera a la xarxa d’alta velocitat espanyola sota la marca Iryo, després d’adquirir el 6% a Air Nostrum. ILSA va ser fundada l’abril del 2015 per un grup de socis de l’aerolínia regional espanyola propietat de Carlos Bartomeu, Air Nostrum, amb l’objectiu de convertir-se en el primer operador privat de trens de passatgers a Espanya i competir amb Renfe.
Segons les últimes intervencions de Favara, l’objectiu actual d’Iryo és donar servei al corredor Barcelona-València, un moviment previst per al 2028,sempre que es completi la infraestructura i es duguin a terme els tràmits necessaris. «El nostre tren ja està llest. Quan la part administrativa estigui tancada, podrem començar», va afirmar el mes de desembre passat en un debat celebrat al Círculo Ecuestre de Barcelona.
A més, va dir que «la liberalització ha donat al viatger el dret a triar, i ara la competència no només és preu: és qualitat, és puntualitat», va defensar.
Segons les últimes dades compartides per Iryo, l’empresa acumula més de 13 milions de viatgers, una ocupació mitjana del 73 % i una quota de mercat d’entre el 23% i el 28% en la majoria dels seus corredors. Actualment gestiona aproximadament el 30% de les freqüències totals a la xarxa liberalitzada i connecta 11 destins, inclosos Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Còrdova i Màlaga.
