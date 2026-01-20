Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puente diu que cal determinar si la ruptura del raïl és “causa o conseqüència” del descarrilament d’Adamuz

«Fins i tot si primer fos el trencament del carril, també caldria esbrinar per què es trenca un carril d’acer», apunta

El president del Govern, Pedro Sánchez; el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a la zona afectada per l’accident ferroviari ocorregut a Adamuz

El president del Govern, Pedro Sánchez; el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a la zona afectada per l’accident ferroviari ocorregut a Adamuz / Fernando Calvo / POOL MONCLOA

ACN

Madrid

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que un dels objectius de les investigacions sobre l’accident ferroviari d’Adamuz és determinar si la ruptura del raïl és “causa o conseqüència” del descarrilament que ha provocat més de 40 morts. «Quan el tren descarrila, produeix un munt de trencaments al carril al llarg de 200 metres», ha assegurat a Onda Cero en ser preguntat per les teories que apunten alguns mitjans.

«Fins i tot si primer fos el trencament del carril, també caldria esbrinar per què es trenca un carril d’acer massís i genera aquest descarrilament. La qüestió està molt lluny de ser senzilla i molt lluny de poder ser resolta en 24 hores des d’una redacció de diari», ha reblat.

