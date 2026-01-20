Puente diu que cal determinar si la ruptura del raïl és “causa o conseqüència” del descarrilament d’Adamuz
«Fins i tot si primer fos el trencament del carril, també caldria esbrinar per què es trenca un carril d’acer», apunta
ACN
Madrid
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que un dels objectius de les investigacions sobre l’accident ferroviari d’Adamuz és determinar si la ruptura del raïl és “causa o conseqüència” del descarrilament que ha provocat més de 40 morts. «Quan el tren descarrila, produeix un munt de trencaments al carril al llarg de 200 metres», ha assegurat a Onda Cero en ser preguntat per les teories que apunten alguns mitjans.
«Fins i tot si primer fos el trencament del carril, també caldria esbrinar per què es trenca un carril d’acer massís i genera aquest descarrilament. La qüestió està molt lluny de ser senzilla i molt lluny de poder ser resolta en 24 hores des d’una redacció de diari», ha reblat.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova