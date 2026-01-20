Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"El vull per les fotos": la súplica del fill d'un dels morts en l'accident d'Adamuz que busca l'iPhone del seu pare

Fins al moment, 41 persones han perdut la vida i 39 dels ferits continuen ingressats

Els equips d'emergències busquen evidències que puguin servir per a la identificació de víctimes i la investigació de l'accident ferroviari a Adamuz

Els equips d'emergències busquen evidències que puguin servir per a la identificació de víctimes i la investigació de l'accident ferroviari a Adamuz / Guàrdia Civil

Cristina Sebastián

Continuen els treballs d'identificació de les víctimes de l'accident ferroviari ocorregut a prop de la localitat d'Adamuz, que fins ara ha deixat 41 morts i desenes de ferits hospitalitzats, 13 d'ells a l'UCI. Durant la matinada d'aquest dimarts han començat els treballs per aixecar els dos trens afectats, segons ha informat l'Agència d'Emergències d'Andalusia.

I en les últimes hores, molts familiars han compartit imatges a les xarxes socials de les víctimes que viatjaven en els trens afectats i als quals no aconseguien localitzar. Malauradament, molts dels cossos que s'han anat recuperant i identificant a la zona de l'accident corresponen a les persones desaparegudes. Fins al moment, la xifra de morts és de 41 i 39 de les persones ferides continuen ingressades, 13 d'elles a l'UCI.

Ricardo Chamorro

Fa només unes hores, s'ha confirmat que Ricardo Chamorro és un dels 41 morts. Tenia 57 anys i viatjava en l'Alvia que feia el recorregut Madrid - Huelva. L'home, que residia a Huelva, havia viatjat a Madrid per acompanyar alguns dels seus alumnes a l'examen d'oposició a ajudant d'institucions penitenciàries.

"Bon amic, persona, marit i pare. Et trobem a faltar on sigui que estiguis, et vas anar d'una manera molt injusta, no t'oblidarem. D.E.P.", ha compartit el seu fill a X (Twitter) en conèixer que estava entre els morts.

Recuperar els telèfons mòbils

El fill de Ricardo Chamorro també ha aprofitat les xarxes socials per intentar localitzar el telèfon del seu pare que, gràcies al sistema de cerca d'Apple, sap que continua a les vies.

"Algú que estigui gestionant la situació a les vies, el mòbil del meu pare segueix a les vies, crec que és un iPhone 14 Pro, si algú pogués recollir-lo i enviar-lo de tornada, més que res per les fotos que té", ha demanat el jove.

Altres familiars de les víctimes de l'accident també han sol·licitat ajuda als comentaris del tuit del fill de Ricardo.

"M'agradaria aprofitar el tuit per sol·licitar el mateix. La meva xicota portava un iPhone 15 amb una funda de color borgonya. Anava al tren Alvia, vagó 1, per si fos d'ajuda per a la seva localització", ha comentat la parella de Miriam Alberico, una altra de les 41 persones mortes.

