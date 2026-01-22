Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pugen a 45 els morts en l'accident de trens de Còrdova

La xifra coincideix amb les denúncies de persones desaparegudes

Imatges de l'Iryo accidentat

Imatges de l'Iryo accidentat / Roger Pi de Cabanyes

ACN

Madrid

El nombre de víctimes mortals en l'accident de trens que va tenir lloc diumenge a la tarda a Còrdova ha pujat a 45, dos més que en l’últim balanç. Els efectius de rescat que treballen a Adamuz, a la zona de l'accident, han recuperat aquest dijous dos nous cadàvers.

El nombre de denúncies de persones desaparegudes a l'accident coincideix amb els cossos recuperats, segons l'estadística recollida pel Centre Integrat de Dades (CID) i difosa pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). El balanç de dimecres de ferits era de 31 persones hospitalitzades, sis d’elles a l’UCI, i 92 altes.

