Pugen a 45 els morts en l'accident de trens de Còrdova
La xifra coincideix amb les denúncies de persones desaparegudes
ACN
Madrid
El nombre de víctimes mortals en l'accident de trens que va tenir lloc diumenge a la tarda a Còrdova ha pujat a 45, dos més que en l’últim balanç. Els efectius de rescat que treballen a Adamuz, a la zona de l'accident, han recuperat aquest dijous dos nous cadàvers.
El nombre de denúncies de persones desaparegudes a l'accident coincideix amb els cossos recuperats, segons l'estadística recollida pel Centre Integrat de Dades (CID) i difosa pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). El balanç de dimecres de ferits era de 31 persones hospitalitzades, sis d’elles a l’UCI, i 92 altes.
