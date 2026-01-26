Sanitat firma un acord amb sindicats pel nou estatut marc
"Hi ha hagut negociacions difícils i fins i tot moments tensos", afirma la ministra de Sanitat
ACN
El govern espanyol i els sindicats Satse, CCOO, UGT i CSIF han firmat aquest dilluns un acord pel nou estatut marc sanitari. "Hi ha hagut negociacions difícils i fins i tot moments tensos, però tot allò important és complex, i el diàleg és l'únic camí", ha dit la ministra de Sanitat, Mónica García, en una roda de premsa a Madrid. Des dels sindicats han destacat que el pacte millorarà les condicions laborals dels centres sanitaris públics i l’atenció als ciutadans. En aquest sentit, Satse apunta que s’inclouen més de 100 millores a l’avantprojecte de llei del nou estatut marc en temes com la jornada, la conciliació o la jubilació. Des de CCOO, asseguren que el pacte té el suport de la majoria de la representació dels treballadors del sector.
"La sanitat pública funciona gràcies a l’esforç diari de gairebé un milió de persones del Sistema Nacional de Salut, que escullen democràticament els seus representants sindicals cada quatre anys, formant així la representació legal. Per tant, som les organitzacions sindicals presents aquí les que, majoritàriament i legítimament, representem les persones del sistema de salut", ha remarcat Humberto Muñoz, responsable de la sectorial de salut de CCOO.
Pel que fa a l’aspiració dels metges de tenir un estatut marc propi, Muñoz ha dit que el text acordat amb el ministeri "garanteix" el "bon funcionament" de la sanitat pública. "Resulta absurd tornar a un sistema basat en compartiments estancats i estatuts fragmentats per a cada categoria professional, que acabaria dinamitant el funcionament coordinat que requereix la sanitat pública moderna", ha manifestat.
Des de la sectorial de serveis públics d’UGT, Begoña Ballell ha dit que l’estatut marc és "decisiu" pel futur del Sistema Nacional de Salut i que beneficiarà "tots els professionals". "No és fruit de la improvisació", ha defensat, tot recordant l’efecte que ha tingut la mobilització sindical per aconseguir millores laborals i socials. "El nou estatut marc no ho resol tot, però marca un abans i un després", ha asseverat. Així mateix, ha dit que els sindicats que avalen l’acord representen "més del 90% del conjunt del sistema".
