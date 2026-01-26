Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi ferroviària

Una ruptura a la via de l'AVE Barcelona-Madrid limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram a Tarragona

El problema s'ha detectat a l’altura de l’Espluga de Francolí, a 115 quilòmetres de la capital catalana, i el ministeri afirma que «no posa en perill la circulació»

Un tren AVE, en una imatge d’arxiu

Un tren AVE, en una imatge d’arxiu / EUROPA PRESS

Juan Carlos Lozano

Barcelona

El Ministeri de Transports ha detectat l’existència d’una fissura en la línia d’alta velocitat (AVE) de Madrid a Barcelona, a l’altura de l’Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 quilòmetres de Barcelona. Transports insisteix que aquest fet «no posa en perill la circulació», tot i que ha aplicat una límitació de velocitat temporal a 80 quilòmetres per hora.

L’aparició d’aquesta fissura («no ruptura», insisteixen des del departament que encapçala Óscar Puente) augmenta la preocupació per la situació de les vies d’alta velocitat a Espanya després del tràgic accident ocorregut en la línia de Madrid a Sevilla, a l’altura d’Adamuz, i que s’ha saldat amb 45 víctimes mortals.

Transports explica que «ahir a la nit es va rebre la notificació d’un maquinista sobre una incidència a la via en la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, a l’entorn de l’Espluga de Francolí, a la província de Tarragona. Immediatament, Adif va mobilitzar els seus equips de manteniment, que van revisar les instal·lacions i van realitzar les primeres intervencions per reparar el carril. La circulació al pas per aquest punt s’ha reduït, mentre s’acaben els treballs»

El ministre Puente ha reiterat en diferents moments que la xarxa és segura i que té els controls adequats, tot i que l’informe preliminar elaborat per la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) atribueix, com a principal línia de treball, a la ruptura d’una via com a causa principal de l’accident.

