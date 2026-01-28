Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ábalos renuncia a l’acta de diputat i permet que el PSOE recuperi un escó al Congrés

L’exministre admet que no pot mantenir l’escó per la seva situació processal

L'exministre José Luis Ábalos a la sortida de l'edifici del Tribunal Suprem, en una imatge d'arxiu

L'exministre José Luis Ábalos a la sortida de l'edifici del Tribunal Suprem, en una imatge d'arxiu / Javier Barbancho

ACN

Madrid

Dos mesos després del seu ingrés a la presó per ordre del Tribunal Suprem, l’exministre José Luis Ábalos ha decidit finalment renunciar a la seva acta de diputat al Congrés. En un escrit a X, explica que després que el Suprem hagi rebutjat el seu últim recurs, entén que “no pot mantenir-la” en la seva actual situació processal. Ábalos estava inscrit al grup Mixt des que el PSOE el va expulsar de les seves files, i no podia votar des que el Suprem va decidir empresonar-lo. La renúncia permet que el PSOe recuperi un escó a la cambra baixa.

Després del seu empresonament preventiu, Ábalos va perdre els seus drets com a diputat. La Mesa del Congrés li va aplicar l’article 21.2 del Reglament de la cambra que estableix que “els diputats i diputades quedaran suspeses en els seus drets i deures parlamentaris” quan la cambra concedeixi un suplicatori, hi hagi un auto de processament en ferm i es trobin en situació de presó preventiva.

Un cop corri la llista, les majories de la cambra tornaran a la situació anterior, de manera que els grups que donen suport al govern espanyol en tindran prou amb una abstenció de Junts -i ja no necessitaran obligatòriament el seu sí- per aprovar iniciatives al Congrés.

