Feijóo: “Si el PSOE vol revaloritzar les pensions, ho votem demà mateix”
El líder popular diu que el seu partit té “un compromís inexcusable” amb els pensionistes
ACN
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dimecres que si el PSOE vol revaloritzar les pensions, això es podria votar “demà mateix”. El cap de l’oposició ha llançat aquest oferiment hores després que el Congrés tombés, amb els vots de PP, Vox i Junts, un decret omnibus de mesures socials que, entre altres coses, incorporava un increment de les pensions de fins a l’11%. “El govern va tornar a perdre una votació amb la qual pretenia prendre decisions en 21 qüestions diferents utilitzant els pensionistes com a ostatges”, ha assegurat en un acte de campanya a l’Aragó, on ha ressaltat que el PP té un “compromís inexcusable amb la revalorització de les pensions”, però que això no es pot barrejar amb temes d’habitatge, entre d’altres.
“Si el que el PSOE pretén és resoldre els seus problemes amb els seus socis i aprovar un reial decret llei perquè pugui continuar al govern encara que no tingui pressupostos un any més, que no compti amb el PP”, ha avisat Feijóo. “Si el que li preocupen són els okupes, comprendrà que per això no comptarà amb el PP”, ha afegit.
En el seu discurs, Feijóo també ha carregat contra l’acord entre el govern espanyol i Podem per agilitzar la regularització de la situació dels migrants sense papers, tot avisant que va en contra de la legislació europea. “Això va en contra de la majoria que hi ha al Congrés i va en contra de la política europea pactada entre els estats membres. Per això diem: si vostè vol parlar d’immigració irregular, porti-ho al Congrés, que es debati al Congrés i que es voti. Vostè no té dret a incrementar el cens d’espanyols amb la llei dels néts en més de 2 milions de persones”, ha alertat.
