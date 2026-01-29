Accident
Huelva ret homenatge a les víctimes en l’accident d’Adamuz i exigeix justícia: “Cal aclarir la veritat”
Els Reis van abraçar els familiars dels difunts en el xoc de dos trens amb 45 morts ocorregut a Còrdova, en una missa de gran solemnitat que va evidenciar el patiment i el dolor que deixa aquesta tragèdia
Isabel Morillo
Patiment, dolor, commoció, consternació i silenci, molt de silenci embolcallat per la solemnitat. Això és el que es va viure aquest dijous al pavelló d’esports Carolina Marín de Huelva, on el Bisbat de Huelva va presidir la missa funeral per les 45 víctimes de l’accident de trens d’Adamuz (Còrdova). Una eucaristia que pretenia una cosa: “acompanyar el patiment”, i que també va alçar la veu per demanar directament als responsables públics que s’investiguin les causes de la tragèdia. “Cal esclarir la veritat del que va passar i actuar amb justícia, perquè el seu sacrifici no sigui oblidat i perquè, en la mesura del possible, s’evitin tragèdies semblants en el futur”, va reclamar des de l’altar Santiago Gómez Sierra, bisbe de Huelva, davant dels Reis, rigorosament de dol, situats en un lateral preferent.
“Sabrem la veritat, lluitarem perquè no hi hagi mai més un altre tren, però ho farem des de la serenor”, va proclamar Liliana Sáenz, filla d’una de les víctimes, Natividad de la Torre, que va posar el colofó final a l’eucaristia en nom dels familiars, aquells que “canviarien tot l’or del món per poder moure les agulles del rellotge 20 segons”, els segons que van ser suficients perquè es produís l’accident ferroviari. “Huelva és una terra mariana, Andalusia és un poble creient”, va proclamar, per deixar clar que la de Déu era “l’única presidència” que volien en el dia d’avui. Les seves paraules van ser principalment d’agraïment, per la solidaritat d’Adamuz i als sanitaris. Hi va haver “una crítica a la lentitud de la informació, perquè és millor saber que imaginar”. “Ells no són els 45 del tren, eren les nostres mares, pares, germans, fills o nets”, va lamentar en una lectura que va concloure amb un aplaudiment sonor de tots els assistents, incapaços de contenir l’emoció.
Durant la missa, una a una van ser esmentades les víctimes onubenses, amb algun oblit corregit davant la protesta dels seus familiars. La majoria dels difunts, 27, eren de Huelva i viatjaven des de Madrid a l’Alvia que va xocar amb l’Iryo que havia sortit de Màlaga. El diumenge 18 de gener, a les 19:43:44, en tot just 20 segons, la tragèdia va sacsejar una província que encara necessita molt de temps per curar les seves ferides. L’escomesa ha deixat moltes famílies trencades que aquest dijous donaven dures mostres del seu patiment sobre la pista esportiva que va acollir el funeral, amb la Verge de la Cinta, patrona de la ciutat, des de l’altar improvisat. Alguns familiars, els que viatjaven en el tren, hi van assistir encara convalescents, ferits, en cadires de rodes, amb embenats que cobrien els seus danys físics. Els Reis, que ja havien estat al lloc de l’accident dos dies després de la tragèdia, es van apropar al final a les famílies per donar-los el condol.
Les causes de l’accident encara s’estan investigant; queden moltes incògnites per aclarir, però les primeres hipòtesis apunten a una fallada d’una soldadura a les vies de l’alta velocitat cap a Andalusia. Les famílies temen que, quan s’apaguin els focus, disminueixi la pressió per esclarir les causes, i això es va fer sentir en el funeral. A l’altar, roses vermelles entre molt verd i un crucifix d’ivori que va ser venerat pel llavors papa Joan Pau II en la seva visita a la província el 1993. La forta olor d’encens va envair un recinte amb capacitat per a 5.000 persones que, segons els organitzadors, es va omplir gairebé del tot, tot i que es van veure algunes cadires buides al final de la zona habilitada per als familiars i en alguns laterals. S’havia previst la participació de 336 familiars dels difunts. La Coral Polifònica de la Mercè es va encarregar de posar la música i trencar el profund silenci. La Diòcesi de Huelva va xifrar l’assistència a la missa en 4.350 persones.
Més d’un centenar de sacerdots
Amb tota la litúrgia de les grans misses catòliques, hi van participar més d’un centenar de sacerdots, entre ells el rector d’Adamuz, Rafael Prados. Tots vestits amb casulles morades, pròpies de les eucaristies de difunts, el bisbe de Huelva va estar acompanyat per altres tres bisbes: el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Javier Argüello García; l’emèrit de Huelva, José Vilaplana Blasco; i el de Còrdova, Jesús Fernández González.
A l’inici de la missa es va llegir un salut del papa Lleó XIV, que va demanar fer arribar “la seva proximitat i la seva paraula, que ara és silenci de consol i esperança”. Els Reis Felip i Letícia van accedir al recinte passats uns minuts de les sis de la tarda, de rigorós dol i al ritme de la Marxa Reial, que es va tancar al final amb un aplaudiment espontani dels centenars d’assistents. Entre les autoritats hi havia les ministres María Jesús Montero, Luis Planas i Ángel Víctor Torres; el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; autoritats locals com l’alcaldessa de Huelva, Pilar Miranda; els presidents de les diputacions de Huelva i Còrdova, i cinc consellers del Govern andalús. Van ser absents el president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Transports, Óscar Puente, que havia comparegut al matí al Senat.
“Ens reunim amb el cor abatut. La tragèdia de l’accident ferroviari a Adamuz ha irromput en les nostres vides com un cop inesperat, deixant-nos immersos en el dol per les víctimes mortals i amb la preocupació pels ferits i pels familiars”, va iniciar la seva homilia el bisbe de Huelva. La missa funeral es va celebrar després que diumenge passat es cancel·lés l’acte d’homenatge organitzat per l’Estat i acordat amb la Junta d’Andalusia, previst per a aquest dissabte 31 de gener. Les autoritats van parlar amb algunes de les famílies que havien perdut els seus éssers estimats i van demanar un ajornament d’aquell acte, ja que moltes d’elles van traslladar que era massa aviat i que, a més, preferien en molts casos una missa funeral i no una celebració laica.
Sense protestes, amb respecte
Tot i que s’havia especulat amb la possibilitat que hi hagués protestes o signes de desaprovació per part dels familiars de les víctimes —que en alguns casos havien pres la paraula públicament per demanar que no hi acudissin representants del Govern d’Espanya—, tant la missa com l’entrada dels diferents ministres es van desenvolupar amb absoluta normalitat i respecte. A l’exterior, el fred va fer estralls en una Andalusia que no escapa del temporal que assota Espanya, i el públic es va anar dissolent a mesura que avançava la tarda.
Davant el “sense sentit d’una mort inesperada”, l’homilia del bisbe de Huelva també va voler tenir paraules d’agraïment “per a aquells que hi van acudir primer, els veïns d’Adamuz, els equips d’emergència, sanitaris, forces de seguretat, voluntaris i personal de suport”.
“El patiment d’aquestes famílies no acabarà quan s’apaguin els focus o callin les notícies d’aquest tràgic succés. Acompanyar-les en el seu dol i reparar les conseqüències del dany rebut serà una tasca llarga i exigent per a tothom. Compromet la societat sencera i també aquells que tenen responsabilitats públiques. Cal esclarir la veritat del que va passar i actuar amb justícia, perquè el seu sacrifici no sigui oblidat i perquè, en la mesura del possible, s’evitin tragèdies semblants en el futur”, va insistir l’acte central d’aquesta eucaristia.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»