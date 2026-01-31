Eric Storm, historiador: "L’imperialisme és el nou ordre mundial"
En plena era del 'trumpisme', l'estudiós dels Països Baixos analitza en un assaig els moviments nacionalistes que, últimament, afloren en diferents parts del món
Juan Fernández
Els dos anys de la carrera d’Història que Eric Storm (Països Baixos, 59 anys) va cursar a la Universitat de Salamanca, en els quals es va especialitzar en el passat recent d’Espanya, van despertar en ell una «forta fascinació pels moviments nacionalistes» que acabaria convertint-se en l’eix de la seva producció acadèmica. Professor d’Història Contemporània a la Universitat de Leiden i docent visitant a diversos campus europeus, ha publicat l’assaig Nacionalismo (Crítica), en el qual ofereix claus i context històric sobre un fenomen que últimament viu temps de bonança.
És inevitable començar parlant del present. Amb les ulleres d’historiador i el filtre del nacionalisme, què veu avui?
Un clar ressorgiment del nacionalisme a tot el món, que jo connecto amb la desaparició de la generació que va viure els horrors de la Segona Guerra Mundial, i en el cas d’Espanya, de la Guerra Civil. Els sentiments nacionalistes extrems ens van portar al desastre fa un segle, però sembla que ho hem oblidat. La xenofòbia, el racisme i el supremacisme, que fa poc es consideraven tabús, avui s’han normalitzat.
De fet, Trump va tornar al poder prometent fer Amèrica «gran una altra vegada».
Però no es conforma només a tornar a un suposat passat gloriós d’Amèrica, sinó que vol fer-la més gran. Per això demana Veneçuela, Groenlàndia, el canal de Panamà, Colòmbia i tot el que respongui als seus interessos. No és l’únic. Putin pensa com ell, i la Xina també. El ressorgiment del nacionalisme ha implicat la tornada de l’imperialisme, que és el nou ordre mundial a què ens enfrontem.
Com hem arribat fins aquí?
Hi ha una data crucial: 1979. Aquell any van passar moltes coses que van posar els pilars del que vivim avui. Al món musulmà van esclatar les polítiques d’identitat islàmica, amb la revolució iraniana i l’Aràbia Saudita abraçant el wahhabisme després de l’atac a la Gran Mesquita, i l’URSS envaint l’Afganistan per acabar convertint el país en un santuari gihadista. A Occident, Joan Pau II arriba reclamant una tornada als valors tradicionals i als Estats Units, el telepredicador evangelista Jerry Falwell funda Moral Majority, una organització ultraconservadora que comença a influir en el Partit Republicà. Thatcher va guanyar les eleccions al Regne Unit aquell any i uns mesos més tard ho va fer Ronald Reagan als Estats Units. Tots dos van proclamar el neoliberalisme com a recepta per fer front a la inflació i l’atur que havia provocat la crisi del petroli.
Què tenen en comú aquestes fites?
Situen la identitat com un valor suprem. Fins aleshores, la identitat era una qüestió individual, però a partir d’aquells anys la identitat del col·lectiu cobra molt pes. També es produeix un canvi de mirada. Després de la Segona Guerra Mundial, l’impuls que movia el món era millorar la vida de les persones. Les economies avancen, es crea l’estat del benestar, les colònies s’independitzen... Després de la crisi dels anys 70, aquesta esperança de progrés va ser substituïda per una mirada cap al passat, a les essències. Es va esforçar molt a recuperar tradicions antigues i la gent es va anar tancant en la seva identitat col·lectiva.
Com es passa d’això a proclamar «America first» o «Espanya, només per als espanyols», com molts proclamen avui?
El 2008 ha sigut l’altre moment de fallida de confiança de la població en les institucions i en el mateix sistema polític. La gent que s’ha sentit abandonada després de la crisi ha trobat una il·lusió en discursos carregats de nostàlgia nacionalista. Les xarxes socials han fet la resta. Faciliten l’emoció, no la reflexió, i el nacionalisme és abans de res un sentiment.
És expert en història contemporània d’Espanya, on no ens aclarim entre la idea de nació, estat i nacionalitat. Com ens veu?
França també té moltes minories, però París concentra la part més rica i poderosa. En canvi, a Espanya, dues de les comunitats més desenvolupades són a la perifèria i abracen discursos nacionalistes. El cas és que Espanya és un país molt descentralitzat. Potser podria avançar cap a un model federal, però això no garanteix que la tensió desaparegui. Bèlgica és un estat federal, però les dues comunitats que la formen viuen d’esquena. El perill del federalisme és que les federacions sovint es tanquen sobre si mateixes.
Durant el Procés, el sentiment nacionalista català va arribar a cotes inèdites. Com va veure aquell fenomen?
La història ensenya que les nacions solen independitzar-se en moments geopolítics inestables. El 2017, Espanya venia de passar una forta crisi econòmica, però formava part de la Unió Europea i en aquell moment no existia una finestra d’oportunitat perquè Catalunya s’independitzés, com es va poder comprovar. Em va sorprendre la ingenuïtat de molts polítics independentistes quan afirmaven que podien separar-se d’Espanya i seguir a la Unió Europea. El rebuig internacional va ser decisiu.
L’encaix de Catalunya a Espanya és possible o aquest problema és irresoluble?
Des de l’emoció no hi ha solució, perquè si et sents només català, voldràs tenir un estat, però això obligaria a ser estrangers al seu país els que també se senten espanyols. Potser la solució és que els catalans sàpiguen valorar els beneficis que té la seva situació. Són bilingües, una cosa que és un gran avantatge, i Espanya és un dels millors estats del món per viure-hi, avançat, alegre, modern, amb una qualitat de vida envejable. Tenen motius per estar contents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso