Elisa Mouliaá retira l’acusació contra Íñigo Errejón
L’actriu no es retracta però assegura que ha arribat “al límit”
ACN
L’actriu Elisa Mouliaá ha anunciat que retira l’acusació en el procediment per abús sexual contra l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón. En un comunicat penjat a X, Mouliaá assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat “al límit”. Explica que va “donar la cara” després de l’aparició de denúncies anònimes contra Errejón. “Vaig fer aquest pas sola per confirmar que tot era cert quan es posava en dubte i per protegir altres dones”, però “he estat sola sostenint tot això, i no ho puc seguir fent”. Segons Mouliaá, retira l’acusació “no perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú pot carregar sola amb una cosa així”. “No fujo, acabo la meva part demostrant que no vull diners ni protagonisme: la veritat ja camina sola”.
El cas va esclatar l’octubre de 2024 arran d’acusacions anònimes contra Errejón, que aleshores treballava com a portaveu de Sumar i exdiputat.
Després de la publicació dels primers relats, Errejón va dimitir de tots els càrrecs i va deixar la política, i Mouliaá va presentar una denúncia formal per agressió sexual per fets que hauria viscut el 2021.
Arran de la denúncia, el titular del jutjat d’instrucció 47 de Madrid va instruir diligències i després de considerar “coherent en l’essencial” la denúncia de l’actriu, va fer una interlocutòria d’obertura de judici oral.
La Fiscalia -igual que la defensa- havia demanat l’arxiu provisional de la instrucció perquè considerava que no hi havia prou indicis per acusar penalment Errejón, i posteriorment va presentar un recurs contra la decisió del jutge de continuar el procediment.
La renuncia de Mouliaá, però, no implica que es tanqui definitivament el cas. A més de l’actriu, el procediment compta amb una altra acusació popular, la de l’associació ADIVE. Si continua com a acusació, l’arxiu definitiu o la celebració del judici oral queda ara en mans de l’Audiència Provincial de Madrid.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar