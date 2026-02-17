El Congrés rebutja prohibir el burca i el niqabla tal com demanava Vox
Junts vota en contra de la iniciativa i registra la seva que el PSOE “estudiarà”
ACN
El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts per 177 vots en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podem, BNG i Compromís) i 170 a favor (PP, Vox i UPN) i una abstenció la presa en consideració d’una proposició de llei de Vox per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Junts ha votat en contra de la iniciativa, que al seu entendre no passaria “cap filtre europeu”, i ha provocat la derrota del bloc de Vox i PP. El grup de Míriam Nogueras, però, ha registrat una altra iniciativa amb la mateixa finalitat però un enfocament diferent que el portaveu del PSOE, Patxi López, s’ha mostrat disposat a “estudiar”.
Durant el debat de la iniciativa, Vox ha retret als partits d’esquerres que no vulguin veure una “realitat” que es viu als carrers, on segons ha afirmat part dels immigrants professen “l’islam radical” i imposen els seus postulats sobre les dones.
Però la diputada de Vox Blanca Armario ha anat més enllà per introduir qüestions d’identitat i vincular la immigració a la delinqüència. També per acusar el govern de Pedro Sánchez d’haver subvencionat entitats islàmiques i “discriminar” els cristians.
Nogueras: “Ni burca ni Vox”
Durant la seva intervenció, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha justificat el ‘no’ de la seva formació per l'oposició frontal a Vox i també pel fet que la iniciativa no hauria superat cap filtre legal a Europa. Junts, ha dit, rebutja per igual el burca i Vox.
A més, Nogueras ha retret a les formacions espanyoles que hagin estat incapaces de legislar en una qüestió essencial. “Si avui sortim és per dir que ja n’hi ha prou que les dretes i les esquerres espanyoles fa temps que diuen que només hi ha dues maneres d’afrontar la vida, o els feixistes de Vox, o els sectaris de Podem que estan arrossegant totes les esquerres acomplexades”.
Per això ha reivindicat la seva proposta, que a diferència de Vox, ha dit, compleix el dret europeu, i per tant no només es pot aprovar, sinó que es podrà aplicar.
La diputada d’ERC Pilar Vallugera ha retret a Nogueras que intenti patrimonialitzar la manera de fer les coses a Catalunya, i ha acusat Vox de pretendre utilitzar el debat sobre el niqab i el burca per xenofòbia, no en defensa de les llibertats de les dones.
Als republicans, ha dit “no ens agrada el burca i el niqab”, però les mesures punitives tenen com a resultat que les dones “es queden tancades a casa”. L’alternativa, segons Vallugera, és “que vegin que la resta exercim la llibertat”. “Si es queden a casa”, ha afegit, “no passarà mai”.
La diputada del PSOE Andrea Fernández ha afirmat que la proposició de Vox és democràticament “inassumible” i busca atiar la xenofòbia. En tot cas, no ha tancat la porta a un “debat seriós” sobre el burca i el niqab, però sense el “racisme” que desprenen les receptes de la ultradreta.
I la portaveu del PP Ester Muñoz ha justificat el vot a favor de la iniciativa de Vox per la necessitat de combatre el masclisme, i ha acusat el PSOE i les esquerres d’haver-se “venut” als postulats “islamistes” a canvi de “deixar tirades les dones més vulnerables”.
Dues iniciatives diferents
Les proposicions de Vox i de Junts estableixen la prohibició de l’ús del burca i el niqab en espais públics, però contenen diferències substancials. La principal és que Vox introduia al text sancions i la possibilitat d’expulsions en cas de reincidència, cosa que no fa Junts. De fet, el grup de Nogueras no inclou sancions i aposta per la via de les multes per desobediència en cas que no s'apliqui.
També divergeixen en l’enfocament. Junts formula la proposta en termes de regulació funcional per garantir la identificació, la igualtat i la convivència, mentre que Vox vinculava la iniciativa amb la immigració procedent de països islàmics i la presenta com una defensa de la identitat d’Occident.
