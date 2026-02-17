El poble que ha recuperat la població de fa 10 anys amb migrants i pisos 'low cost'
Paredes de Nava aspira a recuperar aquest any la població que tenia fa deu anys gràcies a un programa pioner d’habitatge social de la socimi TuTecho
Gabriel Santamarina
Paredes de Nava, una petita localitat a menys de 26 quilòmetres de Palència, una de les províncies de l’“Espanya buidada” que més problemes arrossega de despoblament, ha posat fi a la seva sagnia: enguany confia a recuperar els 2.000 habitants, una xifra que va perdre fa més de deu anys. El seu cas, un rara avis en terres rurals. El seu secret? Atraure immigració i un programa pilot per oferir pisos barats allà on ni tan sols existeix mercat de lloguer.
Tot comença just després de la pandèmia, quan aquest petit municipi —conegut per ser un dels màxims exponents del Renaixement— va crear una oficina per a la repoblació amb ajudes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). En aquest context, l’estiu del 2024, l’alcalde, Luis Calderón, va contactar amb TuTecho, una socimi (societat cotitzada d’inversió immobiliària) que proveeix habitatges a persones en situació de sensellarisme, el primer gran propietari social d’Espanya, amb 400 pisos.
TuTecho va acabar triant Paredes de Nava per iniciar el seu primer programa d’habitatge en zones rurals, amb l’objectiu d’abordar un dels principals problemes que afecten bona part de l’interior peninsular: la despoblació. Primer amb la compra de quatre habitatges i, més tard, amb set més. Aquesta localitat, una de les moltes que no ha deixat de perdre habitants en les darreres dècades, té un saldo vegetatiu negatiu, afronta uns 40 defuncions l’any i tot just 10 naixements, xifres que han comportat una pèrdua continuada d’uns 25 residents anuals.
Creixement i preparats per superar els 2.000 habitants
Ara tot ha canviat, i el poble creix a l’escalf del boom d’immigració que viuen les principals ciutats del país. “Vam començar el 2020 acollint 200 mares ucraïneses i els seus fills”, explica Calderón, que presumeix que la seva oficina de repobladors ha fet efecte i ha aconseguit atreure 150 nous habitants. D’aquests, 49 han estat gràcies a TuTecho, que ha comprat 11 habitatges a la localitat i els lloga a l’Ajuntament, que al seu torn els subarrenda als nous residents —el 75% d’ells estrangers, la majoria de l’Amèrica Llatina, Cuba o l’Argentina.
El batlle fa una crida a la resta d’Espanya: “La solució als dos principals problemes del país —l’habitatge i la immigració, segons el CIS— és al món rural”. En aquest sentit, Blanca Hernández, presidenta i fundadora de TuTecho, afegeix: “El projecte TuTecho Rural va començar a Paredes de Nava, però avui ja som en deu poblacions col·laborant amb els ajuntaments perquè disposin d’un parc d’habitatge de lloguer per repoblar els seus municipis”.
És el cas de Sergio Zamora, cubà que va emigrar a Espanya durant la pandèmia amb la seva família. Tot i que inicialment es van instal·lar a Madrid, aviat es van adonar que no era el seu lloc al món. “Era tot allò que no volíem: una ciutat cara i insegura”, comenta. Poeta de professió, va guanyar el premi literari Jorge Manrique, natural de Paredes de Nava, fet que explica la seva connexió amb la localitat i el motiu pel qual, amb la col·laboració de l’alcalde i l’ONG Talento 58, es van traslladar al municipi palentí, on és el forner i assegura “sentir-se ja part del poble”. “Un emigrant es justifica cada dia per què ha deixat el seu país. Jo he deixat de fer-ho. Aquest és el meu lloc”, afirma. Zamora no està sol: ara també hi viuen alguns dels seus germans.
“Hi ha feina de sobres”
Contra la intuïció, feina no en falta a la província de Palència. “Hi ha feina de sobres, n’hi ha més de 1.200 sense cobrir, sense comptar les necessitats sociosanitàries i de Renault”, exclama l’alcalde. En aquesta província, la marca francesa produeix diversos dels seus models híbrids i elèctrics. A més, el municipi —que fins ara vivia principalment de l’agricultura i la ramaderia, amb un dels tres rentadors de llana que queden a Espanya, un escorxador i una fàbrica d’adob de pells— veu com el boom també arriba a la indústria: ben aviat obrirà les portes una fàbrica de refinat d’oli d’oliva que generarà 100 nous llocs de treball. “Necessitarem moltes més cases”, conclou Calderón rient.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu