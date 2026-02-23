El ministre Urtasun veu la desclassificació del 23-F com un "primer pas" però apunta a la reforma de la llei de secrets oficials
El responsable de Cultura assegura que els Comuns ajudaran "amb el que sigui possible" per "desbloquejar" l'IRPF
ACN
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, creu que la desclassificació dels documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23-F és un "primer pas". En una entrevista a TV3, el ministre ha defensat que cal reformar la llei de secrets oficials que ha definit com una "anomalia" a Europa. A més, ha remarcat que ara s'està complint amb coses que "s'haurien d'haver fet fa molts anys". D'altra banda, ha assegurat que els Comuns ajudaran "amb el que sigui possible" per desbloquejar que Catalunya pugui recaptar l'IRPF, com reclama ERC. I ha afegit que "ningú entendria que la majoria progressista d'esquerres al Parlament no es posi d'acord per als pressupostos".
Urtasun ha afirmat que una cosa és desclassificar un episodi històric concret molt important com és l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981 i, una altra, la reforma de la llei de secrets oficials que ha situat en aquesta legislatura. Es tracta, segons ha dit, d'una "llei franquista" que genera "moltes dificultats" als historiadors.
El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la desclassificació dels documents relacionats amb el 23-F coincidint amb els 45 anys de l'intent de cop d'estat. La desclassificació es farà efectiva aquest dimecres quan els documents es publiquin al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A partir d'aquest moment, també es podran consultar a la pàgina web oficial de la Moncloa.
Catalunya ha de tenir la "màxima capacitat tributària"
Pel que fa a la recaptació de l'IRPF que ERC manté com a condició per avalar els pressupostos de la Generalitat, Urtasun espera que s'arribi a un acord sobre aquesta qüestió. Segons ha dit, els Comuns sempre han defensat que Catalunya ha de tenir la "màxima capacitat tributària" i s'ha mostrat disposat que el seu espai polític ajudi "amb el que sigui possible" per desbloquejar aquest tema.
Després de l'acte de dissabte per rellançar l'aliança de Comuns, EU, Més Madrid i Moviment Sumar, Urtasun ha defensat que ara no s'ha de posar l'accent en la fórmula electoral sinó en mobilitzar l'electorat d'esquerres perquè no se'n vagi a l'abstenció. I preguntat per la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'una confluència d'esquerres més àmplia, el ministre de Cultura ha respost que a Catalunya va ser un "èxit" la fórmula amb què es van presentar en les últimes eleccions espanyoles del juliol del 2023. "La fórmula més o menys la tenim, ens falta un projecte engrescador perquè la gent no vagi a l'abstenció", ha insistit.
