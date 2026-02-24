Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El turisme de bolets tindrà estudis oficials

El Consell de Ministres aprova un curs d'especialització sobre recursos micològics

Bolets en el tronc d'un arbre

Bolets en el tronc d'un arbre / Verónica Lacasa / Europa Press

EP

MADRID

El turisme de bolets tindrà una titulació oficial. El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, la creació de tres nous cursos d’especialització de Formació Professional vinculats a la informàtica i a l’hostaleria. En concret, l’Executiu ha donat el vistiplau a la creació del curs de Turisme Micològic. També s'ha donat llum verda al d’especialització en Desplegament de Productes de Programari en Contenidors i al de Recursos i Serveis al Núvol.

El turisme micològic, un dels atractius que més visitants atrau a les zones muntanyoses de la Catalunya central, contarà a partir d'ara amb una formació que permetrà els qui la cursin a especialitzar-se en activitats relacionades amb el món dels bolets. En aquest cas, el curs, vinculat a la família d’Hostaleria i Turisme, tindrà una duració de 500 hores i capacitarà els alumnes a treballar dissenyant, organitzant i prestant serveis relacionats amb aquesta activitat, ja sigui com a guia, com a informador en oficines de desenvolupament i turisme, com a monitor d’activitats de divulgació, o com a experts i especialistes en cuina i gastronomia micològica.

La seva implantació té com a objectiu formar personal qualificat en la identificació i manipulació de productes micològics, contribuint a reduir el risc d’intoxicacions associat a aquest tipus d’aliments. Aquest perfil professional sorgeix arran del creixent interès registrat en els darrers anys entorn de la gestió i l’aprofitament dels recursos micològics.

En un mercat global cada vegada més competitiu, que exigeix ofertes turístiques personalitzades, el turisme micològic contribueix al desenvolupament econòmic de les àrees rurals, tot posant en relleu la importància de la protecció sostenible del paisatge i la preservació de la biodiversitat.

A més, configura una alternativa turística menys subjecta a l’estacionalitat estiuenca. El micoturisme es presenta com una activitat especialment atractiva en combinar el contacte amb el medi natural i la gastronomia. Desperta un interès creixent tant en la seva dimensió recreativa com en la seva vessant científica i culinària, derivada de la cerca i recol·lecció de bolets, fongs i tòfones per al seu consum com a productes de temporada.

