Un informe desclassificat revela que van circular notícies falses per implicar el Rei en el 23-F i "disminuir la responsabilitat penal dels processats"
El document sosté que els advocats dels "veritablement implicats", grups polítics i simpatitzants "s'han inventat esdeveniments que només han existit en la ment dels seus creadors", però que "van tenir èxit en sectors de la dreta radical"
Un informe elaborat pel Ministeri de l’Interior titulat “Campanya contra S.M. el Rei en relació amb el 23-F” sosté que “la suposada implicació” de Joan Carles I en el cop d’Estat es va difondre mitjançant pamflets que escampaven “notícies falses” que pretenien, d’una banda, “disminuir la responsabilitat penal dels processats per aquells fets i, de l’altra, disposar d’un argument contra la Corona” que fes possible “un intent similar en el futur”.
El document desclassificat, que consta de deu pàgines i no està signat ni datat, revela que, tant “per part dels advocats defensors dels veritablement implicats, com entre els grups polítics i els cercles simpatitzants amb la causa d’aquests”, s’ha difós profusament aquesta suposada implicació de S.M. el Rei com a “raó primària” de l’intent de cop d’Estat.
I per a això, continua l’informe d’Interior, “s’han tergiversat alguns fets reals, s’han interpretat de manera malintencionada altres i s’han inventat esdeveniments que només han existit en la ment dels seus creadors”.
“Rumors contra la Corona”
Tot plegat hauria comportat, segons destaca l’informe desclassificat aquest dimecres pel Govern de Pedro Sánchez, “que des dels sectors interessats s’hagin llançat successius rumors contra la Corona que, cal reconèixer-ho, van tenir algun èxit en els sectors de la dreta radical”.
Sobre les Forces Armades, el redactor del document considera que s’ha intentat “inculcar de manera insistent la idea que no era possible la intervenció de dos generals com Milans i Armada sense coneixement previ de Sa Majestat”.
Rumors sobre un avió preparat o falta de suport internacional
Per intentar difondre la idea que el Rei estava assabentat del que anava a passar, van circular pamflets amb una desena de mentides que buscaven “demostrar que el Rei tenia coneixement previ” de l'aixecament.
S’hi afirmava que Joan Carles I coneixia “d’alguna manera el pla de Milans i Tejero i va intentar utilitzar-lo per consolidar la seva figura”, que va usar Armada per després desautoritzar-lo i aparèixer com “el salvador de la Constitució i de la democràcia”, i que fou “Don Joan de Borbó qui va convèncer el seu fill perquè fes marxa enrere”.
A més, segons el document, també es van escampar rumors com que el Rei “va preparar el cop en connivència amb els generals Milans del Bosch i Armada”, però que, “en no rebre el suport que esperava per part de Giscard [president de França] i de Helmut Schmidt [canceller d’Alemanya]”, va trair els seus generals per salvar el seu tron.
Altres rumors suggerien que “el Rei tenia preparat un avió per marxar d’Espanya si els fets no sortien bé” o que “coneixia el que estava a punt de produir-se” i per això va enviar “els seus fills a Anglaterra”. Posteriorment es va saber que el príncep d’Astúries va passar diverses hores del dia històric al costat del seu pare, que volia que presenciés les gestions que estava duent a terme.
El judici als colpistes
Els acusats del cop d’Estat també van intentar escudar-se en Joan Carles I durant el judici. Segons les notes informatives de les primeres sessions, es va invocar de manera contínua “el protagonisme del Rei i, paral·lelament, el de la Reina”. “S’afirma que tenien coneixement del que pretenien fer els processats. […] En aquells que no tinguin un judici format al respecte, això introdueix el dubte sobre la conducta del Rei”, recull l’acta del 20 de febrer de 1982.
Dos dies després, la nota informativa de la sessió assenyala que “s’ha fet referència concreta al Rei o a la Corona, no menys de 89 vegades, i a la Reina, no menys de 5”. Ja al començament del judici, un familiar present a la sala va advertir que hi hauria declaracions en què es posaria el Rei en molt mal lloc.
