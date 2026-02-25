Els papers del 23F
El servei secret va anotar reunions del rei Joan Carles amb militars implicats en el cop d’Estat del 23F mentre els jutjaven
Tejero va posar en dubte els plans d’Armada: «És un matusser, el que vol és ser president com sigui»
Juan José Fernández
Transcorregut un any de l’intent de cop d’Estat del 23F, un agent del servei secret de l’època, el Cesid, va alertar els seus caps que havia recollit informació a Santander sobre converses del rei Joan Carles I amb militars implicats en l’intent, segons un dels papers del cop el secret dels quals ha desclassificat el Govern aquest dimecres al migdia.
L’agent refereix la informació a «nuclis qualificats d’opinió càntabra, i fins i tot a ambients castrenses de la capital». En aquestes fonts «es dona per segures algunes entrevistes confidencials i sigil·loses de S. M. el Rei amb alguns participants de l’intent de cop d’Estat», diu una nota confidencial datada el 5 de febrer de 1982.
L’objectiu d’aquestes trobades es manifesta en la nota: «Per damunt de tot es pretén que la Corona no surti lesionada del procés i que, en tot cas, els intents en aquest sentit no provinguin dels principals processats i de reconeguda vocació monàrquica».
Les entrevistes a què es refereix l’informant del servei secret van tenir lloc mentre els participants en el motí eren sotmesos a consell de guerra. «S’assegura que algú molt important de la Casa Reial s’ha entrevistat amb el general [Alfonso] Armada, matisant comportaments relatius a la vista oral del procés», diu la nota que ara surt a la llum.
Segons aquesta informació que va manejar el Cesid el febrer de 1982, la Zarzuela també va intentar parlar amb el tinent general Jaime Milans del Bosch, que es va revoltar a València, però «aquest va exigir que l’entrevista es concretés amb la mateixa persona reial, i no va admetre mitjancers ni baules inferiors». Després de manifestar aquesta exigència, segons les fonts que manejava l’agent del Cesid, «el Rei s’ha entrevistat confidencialment amb el T. G. Milans del B.»
L’agent informant diu al final de la seva nota que el que explica «no és un rumor popular, sinó que pertany a parcel·les d’opinió (inintel·ligible) i quantitativament restringides».
