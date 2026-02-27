La tornada de Joan Carles I
Felip VI diu que el seu pare pot tornar a Espanya «quan vulgui», però recuperant-hi la residència fiscal
La Casa del Rei concreta que Joan Carles I hauria de prendre aquesta mesura per «salvaguardar» la seva pròpia imatge i la de la Corona
La segona condició sobre la impossibilitat que visqui al palau de la Zarzuela també continua vigent
Pilar Santos
La condició ja se sabia que era sobre la taula, però Felip VI ha volgut assumir-la en primera persona. Després de l’enrenou desencadenat amb la proposta d’Alberto Núñez Feijóo (PP) sobre que ja ha arribat el moment que Joan Carles I visqui de nou a Espanya, la Zarzuela ha insistit aquest divendres que el rei emèrit pot tornar «quan vulgui» però, si ho fa, «hauria de recuperar la residència fiscal a Espanya». L’excap d’Estat viu a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) des de l’agost del 2020, quan va marxar del país per intentar que els seus escàndols financers, pels diners que havia tingut amagats en paradisos fiscals, no afectessin el seu fill.
La Casa del Rei concreta que aquesta residència fiscal a Espanya ajudaria a «salvaguardar la imatge i la reputació» de Joan Carles I d’«especulacions i possibles crítiques» i per tant també ajudaria a «salvaguardar la Corona com a institució». Una altra de les condicions conegudes i públiques seria que no podria viure al palau de la Zarzuela, una cosa posada per escrit per pare i fill en sengles comunicats el 2022. Respecte a aquest requisit, la Casa del Rei, preguntada per El Periódico, es remet a aquests dos documents de fa quatre anys en què els dos reis van explicitar que, si fes nova vida a Espanya, l’excap d’Estat organitzaria «la seva vida personal i lloc de residència en àmbits de caràcter privat»
Feijóo va llançar la idea de la tornada després que els papers desclassificats del cop d’estat del 23-F apuntalessin el relat oficial que Joan Carles I va aturar l’aldarull militar des del primer moment. El líder del PP va obviar en la seva proposta que la sortida d’Espanya, pactada entre l’emèrit, el seu fill i el Govern de Pedro Sánchez el 2020, es va decidir perquè els seus escàndols financers no danyessin la Corona. Era la segona vegada que es prenia una decisió dràstica: la primera va ser la mateixa abdicació, el 2014, decidida per Joan Carles I conscient que era un llast que estava posant en perill el futur de la institució.
