Es busquen 30 «astronautes júnior» entre estudiants de batxillerat
Els seleccionats podran gaudir d’un vol parabòlic a la base aèria de San Javier, a Múrcia, on es viuran “breus períodes d’ingravidesa similars als que s’experimenten a l’espai”
Valentina Raffio
L’Agencia Espacial Española busca un total de 30 joves d’entre 16 i 22 anys que vulguin convertir-se en ‘astronautes júnior’, viure almenys un dia en condicions de microgravetat i esdevenir durant un any sencer “ambaixadors de l’espai”. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Ciència, preveu fins a 25 places per a estudiants de primer i segon de Batxillerat matriculats en centres docents de Catalnya i d'arreu de l'Estat i 5 places addicionals per a estudiants espanyols matriculats en graus universitaris oficials relacionats amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM).
Segons expliquen els impulsors de la iniciativa, les persones seleccionades podran gaudir d’un vol parabòlic a la base aèria de San Javier, a Múrcia, on es viuran “breus períodes d’ingravidesa similars als que s’experimenten a l’espai”.
La iniciativa ha estat batejada com ‘Astronauta per un dia’ i, segons ha explicat la ministra Diana Morant durant la seva presentació, el seu objectiu és “fomentar vocacions científiques i tecnològiques entre la joventut, promoure l’interès per les ciències i tecnologies de l’espai i acostar l’experiència espacial a la societat”. El projecte, presentat aquest dilluns juntament amb l’astronauta espanyol Pablo Álvarez i l’alemany Matthias Maurer, també estableix que les persones escollides per al programa “assumiran un compromís de participació activa en tasques de divulgació i sensibilització social” i “durant un any seran nomenades ambaixadores de l’espai amb la finalitat de contribuir a la difusió del coneixement científic i tecnològic i a la promoció de vocacions STEM entre la població juvenil”.
Criteris de selecció i terminis
Les inscripcions per participar en aquest programa pioner estaran obertes entre el 3 i el 16 de març i es podran presentar a través del web ‘astronautaporundia.aee.gob.es’ o de la Seu Electrònica. Els responsables del projecte afirmen que les sol·licituds seran avaluades en diferents fases i es tindrà en compte, per exemple, l’expedient acadèmic de l’alumne, la seva motivació per l’espai i la seva proposta d’activitats a desenvolupar com a ambaixadors de l’Agència Espacial Espanyola.
Els participants també hauran de superar un reconeixement mèdic obligatori, una prova d’aptituds i una entrevista personal abans de ser seleccionats a la primera pedrera d’‘astronautes júnior’ d’Espanya.
Segons s’indica a la convocatòria del programa, en el procés de selecció es tindran en compte aspectes com la “cultura espacial”, així com aptituds com la memòria, l’estabilitat emocional, la tolerància a l’estrès, la flexibilitat cognitiva i la capacitat de càlcul. Pel que fa a les qualitats físiques, es faran proves per mesurar la força, la resistència, l’agilitat, la velocitat i l’equilibri. En la fase d’entrevistes personals es valoraran aspectes com l’autonomia personal, la maduresa, la capacitat de treball en equip, l’empatia, l’interès, l’entusiasme, el compromís social i la sensibilitat.
