Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaDesnonament bloc 9Fira de l'AixadaRosalíaPremis GoyaEstats Units i Israel ataquen Iran
instagramlinkedin

Es busquen 30 «astronautes júnior» entre estudiants de batxillerat

Els seleccionats podran gaudir d’un vol parabòlic a la base aèria de San Javier, a Múrcia, on es viuran “breus períodes d’ingravidesa similars als que s’experimenten a l’espai”

Un astronauta, en una imatge d'arxiu

Un astronauta, en una imatge d'arxiu / Pixabay

Valentina Raffio

Barcelona

L’Agencia Espacial Española busca un total de 30 joves d’entre 16 i 22 anys que vulguin convertir-se en ‘astronautes júnior’, viure almenys un dia en condicions de microgravetat i esdevenir durant un any sencer “ambaixadors de l’espai”. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Ciència, preveu fins a 25 places per a estudiants de primer i segon de Batxillerat matriculats en centres docents de Catalnya i d'arreu de l'Estat i 5 places addicionals per a estudiants espanyols matriculats en graus universitaris oficials relacionats amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM).

Segons expliquen els impulsors de la iniciativa, les persones seleccionades podran gaudir d’un vol parabòlic a la base aèria de San Javier, a Múrcia, on es viuran “breus períodes d’ingravidesa similars als que s’experimenten a l’espai”.

La iniciativa ha estat batejada com ‘Astronauta per un dia’ i, segons ha explicat la ministra Diana Morant durant la seva presentació, el seu objectiu és “fomentar vocacions científiques i tecnològiques entre la joventut, promoure l’interès per les ciències i tecnologies de l’espai i acostar l’experiència espacial a la societat”. El projecte, presentat aquest dilluns juntament amb l’astronauta espanyol Pablo Álvarez i l’alemany Matthias Maurer, també estableix que les persones escollides per al programa “assumiran un compromís de participació activa en tasques de divulgació i sensibilització social” i “durant un any seran nomenades ambaixadores de l’espai amb la finalitat de contribuir a la difusió del coneixement científic i tecnològic i a la promoció de vocacions STEM entre la població juvenil”.

Criteris de selecció i terminis

Les inscripcions per participar en aquest programa pioner estaran obertes entre el 3 i el 16 de març i es podran presentar a través del web ‘astronautaporundia.aee.gob.es’ o de la Seu Electrònica. Els responsables del projecte afirmen que les sol·licituds seran avaluades en diferents fases i es tindrà en compte, per exemple, l’expedient acadèmic de l’alumne, la seva motivació per l’espai i la seva proposta d’activitats a desenvolupar com a ambaixadors de l’Agència Espacial Espanyola.

Els participants també hauran de superar un reconeixement mèdic obligatori, una prova d’aptituds i una entrevista personal abans de ser seleccionats a la primera pedrera d’‘astronautes júnior’ d’Espanya.

Notícies relacionades

Segons s’indica a la convocatòria del programa, en el procés de selecció es tindran en compte aspectes com la “cultura espacial”, així com aptituds com la memòria, l’estabilitat emocional, la tolerància a l’estrès, la flexibilitat cognitiva i la capacitat de càlcul. Pel que fa a les qualitats físiques, es faran proves per mesurar la força, la resistència, l’agilitat, la velocitat i l’equilibri. En la fase d’entrevistes personals es valoraran aspectes com l’autonomia personal, la maduresa, la capacitat de treball en equip, l’empatia, l’interès, l’entusiasme, el compromís social i la sensibilitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
  2. «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
  3. L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
  4. Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  5. Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
  6. Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
  7. El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
  8. Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà

Es busquen 30 «astronautes júnior» entre estudiants de batxillerat

Es busquen 30 «astronautes júnior» entre estudiants de batxillerat

Macron anuncia un augment de l'arsenal nuclear francès: "Per ser lliures hem de ser temuts"

Macron anuncia un augment de l'arsenal nuclear francès: "Per ser lliures hem de ser temuts"

Sant Joan de Vilatorrada redueix prop d'un 60% el rebuig en la primera setmana del porta a porta

Sant Joan de Vilatorrada redueix prop d'un 60% el rebuig en la primera setmana del porta a porta

El xef de Disfrutar desafia els límits: elabora plats d'alta gastronomia amb neu i llana

El xef de Disfrutar desafia els límits: elabora plats d'alta gastronomia amb neu i llana

Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia

Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia

Condemnen un mosso que es va quedar el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer

Condemnen un mosso que es va quedar el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer

Junts per Cerdanya activa la feina interna per a les municipals i envia un avís de ma dura als corrents interns

Junts per Cerdanya activa la feina interna per a les municipals i envia un avís de ma dura als corrents interns

El Hapoel Jerusalem i el conflicte a Israel torna a aparèixer a l'horitzó del Baxi Manresa

El Hapoel Jerusalem i el conflicte a Israel torna a aparèixer a l'horitzó del Baxi Manresa
Tracking Pixel Contents