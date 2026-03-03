Sánchez respon a l'amenaça de Trump de tall de subministraments: "El nostre país compta amb els recursos necessaris per a contenir possibles impactes"
El president del govern central compareixerà aquest dimecres a La Moncloa per a valorar els últims esdeveniments internacionals
El Govern central no ha trigat a respondre a l'amenaça de Donald Trump assegurant que Espanya "compta amb els recursos necessaris per a contenir possibles impactes, ajudar als sectors que poguessin veure's afectats, i diversificar cadenes de subministrament”. D'aquesta manera responen a La Moncloa a les últimes declaracions llançades pel president dels EUA de tallar les relacions comercials amb l'Estat davant la posició adoptada pel Govern que presideix Pedro Sánchez després de l'atac a l'Iran.
Sense al·lusions a la seva decisió d'impedir l'ús de les bases de Rota i Morón ni modulant la seva posició per a rebaixar la tensió. Després d'aprofundir en què "Espanya és un membre clau de l'OTAN, que compleix amb els seus compromisos i contribueix de forma destacada a la defensa del territori europeu", en l'Executiu també posen el focus en què Espanya és "una potència exportadora de la UE i un soci comercial fiable per a 195 països del món, entre ells els EUA, amb qui mantenim una relació comercial històrica i mútuament beneficiosa".
Després d'això avisen que "si l'administració nord-americana vol revisar-la haurà de fer-ho respectant l'autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional, i els acords bilaterals entre la Unió Europea i els EUA". Tot després que Trump en roda de premsa hagi advertit de la imposició d'un càstig comercial a la negativa del Govern que es puguin usar les bases. En el Govern defensen que l'atac unilateral està al marge de la Carta de Nacions Unides i no cap en el conveni per a l'ús de les bases.
Qüestió d'Estat
El saldo comercial d'Espanya és negatiu, en tant que importa dels EUA el doble del que exporta. Segons les dades de l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), Espanya va importar dels EUA en 2025 béns per valor de 30.174 milions d'euros. Per contrari, el nostre país va exportar al país mercaderia per valor de 16.716 milions d'euros.
Si bé des de La Moncloa deixen clar que "la voluntat del Govern d'Espanya és i serà sempre treballar pel lliure comerç i la cooperació econòmica entre països", apunten també que la relació ha de regir-se "des del respecte mutu i el compliment de la legalitat internacional". Després d'això, conclouen en el seu comunicat de resposta "el que la ciutadania demana i mereix és més prosperitat, no més problemes".
Illa respon a l'amenaça de Trump
Davant el caire dels "últims esdeveniments", el president del Govern realitzarà aquest dimecres una declaració institucional en el Palau de la Moncloa per a valorar la situació. Més explícit ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en assenyalar que "no som amics de rebre coaccions de ningú, tenim les idees clares, volem comerciar amb tothom i defensarem els interessos de Catalunya". "Crido a la desescalada i al respecte al dret internacional", va subratllar durant una recepció dels organitzadors del Mobile World Congress en el Palau de la Generalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?