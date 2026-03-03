Sánchez oferirà una declaració institucional aquest dimecres a la Moncloa per les amenaces de Trump
L’executiu insta al president nord-americà a negociar amb la Unió Europea si vol revisar la relació comercial
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchezoferirà una declaració institucional aquest dimecres a les 9 h a la Moncloa per reaccionar a les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, que ha anunciat que ha ordenat tallar "tot el comerç amb Espanya" per la posició de l’executiu espanyol sobre la guerra a l'Iran. Fonts de la Moncloa han assegurat que l’executiu disposa “dels recursos necessaris” per “contenir possibles impactes, ajudar els sectors que es puguin veure afectats i diversificar cadenes de subministrament”.
Les mateixes fonts han advertit Trump que si l’administració nord-americana vol revisar la relació comercial entre els dos països, “ho haurà de fer respectant l’autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional i els acords bilaterals entre la Unió Europea i els Estats Units”.
Tot plegat després que el president dels Estats Units hagi recordat el seu desacord amb l'executiu del líder socialista espanyol ja per la demanda nord-americana als socis de l'OTAN d'augmentar la despesa en defensa fins al 5%, xifra a la qual Sánchez es va negar.
Ara, a més, hi ha afegit la negativa del govern de l'Estat al fet que s'utilitzin les bases nord-americanes de Rota per a l'operació a l'Iran. "No ho poden dir ells, les podem fer servir i ningú ens dirà que no", ha assegurat Trump, per afegir tot seguit que els espanyols són "fantàstics" però que "no tenen un bon líder".
Per contra, l’executiu espanyol sosté que l'Estat és un “membre clau” de l'OTAN, que “compleix els seus compromisos i contribueix de forma destacada en la defensa del territori europeu”. Afegeix que l'Estat també és una potència exportadora de la Unió Europea i un “soci fiable” per a 195 països del món entre els quals hi ha els Estats Units, “amb qui mantenim una relació comercial històrica i mútuament beneficiosa”.
En tot cas, sosté que la voluntat del govern espanyol “és i serà sempre treballar pel lliure comerç i la cooperació econòmica entre països” des del “respecte mutu i el compliment de la legalitat internacional”. “Perquè el que la ciutadania demana i mereix és més prosperitat, no més problemes”.
