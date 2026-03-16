ENQUESTA DEL CIS
Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS
El 74,8% dels més de 5.000 enquestats també té por d’una nova guerra civil
Miquel Vera (ACN)
El 81,2% dels espanyols té por de l’esclat d’una possible guerra mundial i més del 78% pensa que aquesta podria incloure l’ús d’armes nuclears, segons una enquesta sobre els temors de la societat actual elaborada pel Centre d’Estudis Sociològics (CIS).
L’informe també apunta que el 74,8% dels més de 5.000 enquestats per l’organisme demoscòpic del govern espanyol té por d’una nova guerra civil. Aquestes xifres sorgeixen de sumar els ciutadans que tenen un nivell de temor superior a cinc sobre deu davant diferents situacions.
També hi ha un alt nivell de por a una crisi del sistema democràtic o a una nova crisi econòmica. Per tot plegat, el 67,7% considera important tenir unes forces armades “ben dotades i entrenades”.
Si es creua la pregunta sobre les forces armades amb el record de vot a les eleccions generals de 2023, es pot observar com els votants del PP i de Vox són els més partidaris d’augmentar la potència militar d’Espanya, amb un nivell de suport que frega el 90%. En el cas dels del PSOE, la xifra baixa fins al 67,8%, mentre que entre els que van votar Sumar, ERC o Junts està entre el 41% i el 30%.
Por i temors
Quan se’ls pregunta als ciutadans quins són els temes que els generen més pors i temors, el 47,6% menciona aquells referents a la política espanyola o internacional, mentre que el 31,4% es centra més en aquells de caràcter personal, com malalties, problemes familiars o d’índole econòmica i laboral. En el cas dels riscos i desastres ambientals, apareixen com la principal preocupació del 5,5% dels entrevistats.
L’estudi del CIS destaca que gairebé el 15% dels ciutadans enquestats consumeix alguna mena d’ansiolític o antidepressiu per combatre les situacions d’ansietat o estrès que pateix en el dia a dia. Tot i que la majoria d’entrevistats es cataloguen com a “optimistes” (el 79% del total), el 37,2% dels enquestats vaticina que en 10 anys la seva vida serà pitjor que l’actual, mentre que el 29,7% veu un horitzó de millora.
Pel que fa a la situació espanyola actual, el 89,8% dels enquestats apunta que els conflictes socials (violència, polarització, enfrontament) van en augment. A més, el 76,6% del total creu que existeix un “molt o bastant” deteriorament de la democràcia a l’Estat. L’enquesta del CIS es va fer del 20 al 27 de febrer de 2026, just abans de l’ofensiva dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
