Ábalos al banc dels acusats
El Suprem revisarà la decisió del Congrés de no indemnitzar Ábalos després de la pèrdua del seu escó
Dona 20 dies a la cambra baixa perquè li remeti l’expedient que va sustentar la decisió
Cristina Gallardo
El magistrat del Tribunal Suprem Antonio Narváez --que va formar part del sector conservador del Tribunal Constitucional fins al 2022-- serà el ponent de la resposta que l’alt tribunal donarà a l’exministre José Luis Ábalos en el recurs que aquest va presentar contra la decisió del Congrés de no indemnitzar-lo després de la pèrdua del seu escó.
La Sala Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal va dictar una resolució aquest dimarts admetent a tràmit el recurs d’Ábalos contra la decisió de la Mesa del Congrés de no pagar-li la indemnització, que rondaria els 52.000 euros, atesa la seva situació de presó preventiva a les portes del judici que se celebrarà contra ell a partir del pròxim 7 d’abril pel 'pilotada' en la compra de mascaretes per a Transports.
"En conseqüència, cal requerir al Congrés dels Diputats, perquè en el termini improrrogable de vint dies, remeti l’expedient administratiu corresponent, amb els advertiments a què es refereix" la llei, assenyala la diligència d’ordenació a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Ábalos va decidir acudir a un contenciós davant l’alt tribunal després que la Mesa del Congrés rebutgés reconsiderar la seva decisió inicial de no indemnitzar-lo, acordada per la Mesa el passat 10 de febrer en considerar determinant la seva situació de suspensió de drets i obligacions parlamentàries després de renunciar a l’acta.
Segons va informar aquest diari, el Parlament es va recolzar en un informe dels seus serveis jurídics que apuntava que Ábalos tenia suspesos els seus drets des que va entrar a la presó i es va confirmar el seu processament juntament amb qui va ser el seu assessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama. Afegia que la indemnització sol·licitada és, a més, incompatible amb la pensió de jubilació que va sol·licitar l’exministre de Transports.
A finals de gener, l’exministre explicava a la xarxa social X que havia optat per renunciar a la seva acta de diputat per poder retirar-se i cobrar la jubilació, ja que no li "ha quedat cap altra" si vol poder "mantenir els compromisos" amb la seva família i afrontar la seva defensa en el cas Koldo. "He esgotat totes les possibilitats al meu abast, però una vegada desproveït de tots els meus drets i deures, i despullat de tota funció, digueu-me vostès i digui’m la Cambra quina és la figura i en què consisteix ser diputat", assenyalava en el missatge.
Els lletrats del Congrés, en l’anàlisi dels quals es va basar la Mesa per justificar la seva decisió, també explicaven que la indemnització per cessament busca evitar les "dificultats" que pot comportar la tornada a l’ocupació prèvia a la "dedicació a l’activitat política" i insistien que no tenen dret a l’atur. Per això, la concessió dels 52.000 euros a l’exdiputat resultaria "contrària a la finalitat expressada" pel Reglament de la Cambra per a les pensions parlamentàries.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres