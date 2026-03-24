Una dona pateix una brutal agressió trànsfoba a Lleó: «Em fa mal tot, però continuo dreta»
Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, ha denunciat davant la Guàrdia Civil haver estat colpejada per diverses persones en un pub de La Bañeza
J. A. Gil
La jove Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil de Benavente (Zamora) després d’haver estat, presumptament, agredida per diverses persones en un pub de La Bañeza (León) durant el cap de setmana.
La Guàrdia Civil de la localitat lleonesa s’encarrega del cas, després d’haver rebut les diligències corresponents, segons confirma la Subdelegació del Govern.
La presumpta víctima, de 21 anys, hauria patit diverses lesions de les quals va ser atesa inicialment a La Bañeza i posteriorment a Benavente, que li van provocar ferides visibles al rostre, arran de l’altercat iniciat per haver anat al lavabo de dones de l’establiment hostaler, segons el seu propi testimoni recollit per alguns mitjans de comunicació zamorans, als quals Bianca recalca que, al seu parer, es tracta d’una acció homòfoba.
En termes similars s’expressen col·lectius i plataformes LGTBI+ per condemnar el que defineixen com a «violència dirigida, odi, el resultat d’un clima que habilita i legitima aquestes agressions».
