Carlos Cuerpo, nou vicepresident primer, i Arcadi España, nou ministre d’Hisenda
El ministre d’Economia guanya pes com a primera espasa de Sánchez per prioritzar la gestió econòmica i els plans anticrisi arran de les conseqüències de la guerra en el que queda de legislatura.
Fins ara secretari d’Estat de Política Territorial, s’ha foguejat en negociacions amb els territoris i té un perfil federalista per encarar la finançament o la negociació sobre l’IRPF.
Iván Gil
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha elevat a la vicepresidència primera del Govern el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i ha situat Arcadi España, fins ara secretari d’Estat de Política Territorial, com a nou ministre d’Hisenda. Són els dos canvis que ha comunicat aquest dijous el cap de l’Executiu en una remodelació obligada per la sortida de qui era vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per concórrer com a cap de llista del PSOE a les eleccions andaluses del pròxim 17 de maig.
Un cop l’Executiu va aconseguir el suport del Congrés al decret amb les mesures per la guerra, el president va encarar el següent pas i va convocar el seu Govern per explicar la remodelació i adaptar-lo a la marxa de la seva “número dos”. Per rellevar-la a la vicepresidència primera ha optat per un perfil més tècnic que polític, ja que Cuerpo no té carnet socialista. Una decisió que evidencia l’interès per mantenir les bones dades econòmiques en la recta final de la legislatura davant un context d’incertesa per les conseqüències de la guerra. De fet, el titular d’Economia havia rebut l’encàrrec de liderar l’àrea econòmica de l’Executiu per desplegar el paquet de mesures anticrisi.
Així es recupera un model com el de Nadia Calviño, que va ocupar la vicepresidència primera mantenint la cartera d’Economia. Com Cuerpo, tampoc no tenia carnet del PSOE i destacava per un perfil més tècnic que polític. Amb tot, el tarannà del titular d’Economia i el seu perfil li han donat més capacitat de cercar consensos, com va passar amb el pla contra els aranzels imposats per Donald Trump.
Per a la cartera d’Hisenda, Sánchez ha sorprès amb el nomenament d’Arcadi España, que ocupava fins aquest dijous la secretaria d’Estat de Política Territorial. Un perfil més polític, procedent del PSPV, per a un departament que té el repte d’impulsar definitivament la reforma del model de finançament autonòmic i que té sobre la taula carpetes obertes com la negociació amb ERC per a la cessió de l’IRPF.
El nou ministre d’Hisenda s’ha foguejat en negociacions bilaterals amb els territoris i té un perfil federalista dins del socialisme, que li pot servir per encarar les negociacions pendents amb els republicans en matèria d’IRPF. Alguna cosa que, segons fonts del seu entorn, “se li dóna bé”, en referència a la seva capacitat negociadora.
Qui és Arcadi España, el nou ministre d’Hisenda
“Experiència, integritat, coherència i solvència tècnica: aquest és el perfil d’aquest Govern”, resumia Sánchez després de presentar els nous perfils. Sobre Cuerpo, abans de repassar el seu currículum, destacava que és “un dels economistes i servidors públics més brillants del país, de dilatada experiència”. Sobre España, subratllava també la seva “llarga trajectòria al servei de l’Estat”, passant per diversos ministeris i havent estat conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana amb Ximo Puig. Una persona “recta i compromesa”, afegia, “que donarà continuïtat a la bona feina de María Jesús Montero”.
El cap de l’Executiu s’ha donat un marge de gairebé tres dies des que Juanma Montero va avançar la convocatòria electoral la nit del passat dilluns. Després del Consell de Ministres de dimarts, en què Montero es va acomiadar de la resta de ministres, Sánchez es va centrar abans dels canvis en la seva compareixença de dimecres al Congrés per explicar la posició d’Espanya davant la guerra de l’Iran i aquest dijous en el ple per a la convalidació del decret anticrisi, que ha obtingut llum verda.
La sensació dins del Consell de Ministres era que, com ha passat al llarg de la legislatura amb altres sortides obligades, els canvis serien quirúrgics. És a dir, acotats a les carteres que deixa la vicepresidenta primera i responsable del departament d’Hisenda.
El que no farà Montero és deixar el seu escó de diputada. El conservarà fins que es constitueixi el Parlament andalús. Si renunciés abans, hauria d’incorporar-se a la plaça de metgessa que té assignada a l’hospital Virgen del Rocío.
