L’aplicació MiDNI permetrà identificar-se legalment amb el mòbil a partir d’aquest dijous
El llançament del DNI digital coincideix amb els 20 anys de la implantació del DNI electrònic a Espanya
Europa Press
L’aplicació MiDNI permetrà, a partir d’aquest dijous, que els ciutadans es puguin identificar legalment des del telèfon mòbil amb les mateixes garanties que el Document Nacional d’Identitat (DNI) en format físic, segons ha informat la Policia Nacional.
En aquest context, les entitats públiques i privades estaran obligades a acceptar el DNI digital al mòbil després del període de dotze mesos previst en la Disposició Transitòria Tercera del Reial decret 255/2025, d’1 d’abril, per adoptar les mesures necessàries que garanteixin el correcte funcionament d’aquesta versió electrònica del document.
Així mateix, el DNI digital —a través d’aquesta aplicació— permetrà acreditar presencialment la identitat en múltiples situacions, com ara tràmits davant notari o amb l’administració, el registre en hotels, el lloguer de vehicles, la recollida de paqueteria o la retirada de medicaments a les farmàcies, entre altres supòsits.
Com activar-lo
Per utilitzar el DNI digital és necessari disposar prèviament del DNI físic en vigor i completar un procés de registre que es pot fer a través d’internet, a comissaries de la Policia Nacional, unitats de documentació o ajuntaments que disposin de Punts d’Actualització de Documentació (PAD).
Un cop realitzat el registre, l’usuari haurà de descarregar l’aplicació, introduir els números del DNI i del suport, crear una contrasenya i confirmar el procés mitjançant un codi rebut per SMS per poder activar-lo.
Després, l’usuari podrà triar entre tres nivells d’informació en funció del tràmit que necessiti: DNI Edat, que mostra fotografia, nom i majoria d’edat; DNI Simple, amb fotografia, nom, cognoms, sexe i validesa del document; i DNI Complet, que inclou totes les dades del DNI físic.
Un cop escollit el nivell d’informació, l’aplicació genera un codi QR que es mostra a la pantalla del telèfon del titular del DNI. Aquest codi romandrà visible durant un període curt de temps per facilitar la verificació.
A més, l’aplicació no emmagatzema les dades personals del ciutadà, ja que la consulta de la informació es fa en temps real des de la unitat de gestió del DNI. En cas de pèrdua o sostracció del document, la versió digital es pot anul·lar mitjançant una denúncia a la Policia Nacional.
Vint anys del DNI electrònic
El llançament del DNI digital coincideix amb el vintè aniversari de la implantació del DNI electrònic a Espanya, introduït el 2006 amb la incorporació d’un xip criptogràfic que va permetre acreditar la identitat digital, signar documents amb validesa jurídica i accedir als serveis electrònics de l’Administració.
Aquest avenç va ser “un dels més importants” en la història del DNI i va situar el document d’identitat espanyol a “l’avantguarda mundial en seguretat tecnològica”.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès