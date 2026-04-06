El PSOE intenta in extremis que s’imputi María Dolores de Cospedal i que es jutgi el Partit Popular per haver-se aprofitat de la Kitchen
La lletrada dels socialistes justifica la seva petició per l’aparició de nous àudios després del tancament de la instrucció, motiu pel qual les defenses demanen la nul·litat de les actuacions
Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
L’advocada Gloria de Pascual, que representa el PSOE en el judici de la Kitchen que ha començat aquest dilluns a l’Audiencia Nacional, ha presentat davant del tribunal, en el tràmit de qüestions prèvies, un incident de nul·litat, la finalitat del qual és “la retroacció de les actuacions” en relació amb l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i amb l’empresari que va ser el seu marit, Ignacio López del Hierro, o bé que s’obri “una instrucció suplementària”, en considerar que han sorgit “elements probatoris nous”, en concret, gravacions del comissari jubilat José Manuel Villarejo que els vinculen amb el cas.
Així mateix, la lletrada ha reclamat a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, i als magistrats Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló que es consideri el Partit Popular partícip a títol lucratiu del suposat espionatge a qui fou tresorer del PP Luis Bárcenas, perquè aquest no destapés els fets ni reconegués l’existència d’una caixa B en la formació política aleshores encapçalada per l’expresident Mariano Rajoy.
De Pascual ha argumentat que els àudios en què basa la seva petició d’imputació s’han incorporat després de l’auto de tancament de la instrucció i de l’obertura del judici oral, motiu pel qual ara els utilitza davant del tribunal per intentar aconseguir la imputació de Cospedal, malgrat que aquesta pretensió ja va ser rebutjada en instrucció en una decisió confirmada per la Sala Penal de l’Audiència Nacional. “Aquests elements probatoris mai no han estat valorats per l’autoritat judicial”, ha afirmat, en referència a un informe policial que sosté que mai no es va incorporar a l’expedient judicial.
Els àudios de Villarejo
En la seva intervenció, la lletrada ha insistit que no ha tingut accés a aquests àudios per poder elaborar el seu escrit d’acusació, ja que no van estar a disposició de les parts fins aquest mateix any. La seva intervenció ha estat interrompuda diverses vegades per la presidenta Teresa Palacios, que l’ha instat a evitar llegir l’escrit preparat, atesa la prioritat de l’oralitat en els judicis i la manca de necessitat de detallar tant el contingut dels àudios i altres elements. “La qüestió ja l’ha exposada”, li ha assenyalat en diverses ocasions.
Això no ha impedit que De Pascual continués. “Els àudios també són considerats rellevants, nous per a aquesta part; desconeixem si estan dins dels encriptats i mai no s’hi ha tingut accés via jutjat ni s’ha intentat buscar-los dins les actuacions”, ha afirmat. Segons ha indicat, en aquests àudios consta una reunió que Cospedal va mantenir el setembre de 2014 al seu despatx del PP amb Villarejo, en què es van tractar temes com la captació del xofer de Bárcenas, també acusat, Sergio Ríos, a canvi d’un pagament de 2.000 euros mensuals.
Crítiques dures a l’advocada
Les crítiques de la presidenta del tribunal a la representació del PSOE van ser contundents: “Perdoni, no és correcte que es dirigeixi així a l’Advocacia de l’Estat, que seu just al seu costat”, ha afirmat després que la lletrada qualifiqués de “sorprenent” que no s’investiguessin certs aspectes, pels quals considera que les acusacions han fet deixadesa de funcions.
La pressió de la presidenta va limitar l’exposició de l’advocada a poc més d’una hora, agilitzant així el tràmit. L’acusació exercida per Podemos va renunciar a plantejar qüestions prèvies, fet que va avançar el torn de les defenses. Això va permetre una major tolerància amb aquestes. “Crec que de les vegades que hem coincidit no pot dir que no se li hagi permès parlar”, va comentar al lletrat de Villarejo, Antonio García Cabrera.
Fernández Díaz
El primer advocat defensor a intervenir ha estat Jesús Mandri, defensor de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, que ha exposat la manca de competència de l’Audiència Nacional per investigar els fets, per la falta de connexió de la Kitchen amb la resta del cas Tàndem, en què s’investigaven els encàrrecs a Villarejo. “Kitchen no és un projecte, no hi va haver contracte ni pagament. No hi va haver absolutament res.”
També ha denunciat que la causa va tenir “dos anys i set mesos d’instrucció i va estar sota secret total durant dos anys i sis mesos”, motiu pel qual demana la nul·litat de totes les resolucions.
A més, la defensa ha sol·licitat la nul·litat parcial de l’obertura del judici oral per incloure fets no recollits anteriorment, com l’entrada d’un fals capellà al domicili de Bárcenas. Segons el lletrat, s’haurien d’excloure del procediment delictes com coaccions, amenaces, lesions i violació de domicili.
Àudios controvertits
Pedro Colina, en defensa de l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, s’ha sumat a les qüestions plantejades, igual que Jorge Hernansanz en nom de l’exdirector operatiu de la policia Eugenio Pino.
Colina ha afegit que les converses amb Villarejo no tenen “espontaneïtat” i que només parla l’excomissari. Ha explicat que aquestes gravacions van ser aportades per l’empresari investigat Javier Pérez Dolset, però no provenen del material confiscat a Villarejo, sinó d’un canal de Telegram de l’eurodiputat Luis Pérez Fernández, fet que implica “zero traçabilitat” i, per tant, manca de validesa com a prova.
El lletrat ha recordat una sentència del Tribunal Suprem sobre una prova de procedència dubtosa en el cas Pujol, per reforçar que “una prova irregular no esdevé vàlida només perquè l’aporti la policia”.
