El Tribunal Suprem jutja des d'aquest dimarts Ábalos, Koldo García i Aldama per la trama de les mascaretes
La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre, 19 i mig pel seu assessor i 7 per l'intermediari dels contractes
ACN
El Tribunal Suprem (TS) comença a jutjar a partir d'aquest dimarts l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes de mascaretes durant la pandèmia per part del ministeri de Transports. La Fiscalia demana una pena de 24 anys per l'exministre i 19 i mig pel seu assessor per delictes d'integració a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, malversació de fons públics, falsedat documental i prevaricació. Per Aldama sol·licita 7 anys de presó. Tant Ábalos i García - que es troben en presó provisional des de novembre - com Aldama declararan al final del judici, el 28 d'abril.
En l'escrit adreçat al TS, la Fiscalia Anticorrupció considera que Ábalos i Koldo García van obtenir contraprestacions a canvi d'afavorir que Soluciones de Gestión, una empresa d'Aldama, aconseguís contractes en empreses i ens públics dependents del ministeri de Transports. De Aldama guanyava comissions amb cada contracte, que repartia parcialment a Ábalos i Koldo. Només amb dos contractes, el ministeri hauria obtingut 3,7 milions d'euros de benefici.
Per tal de pagar les comissions al ministre, l'abril del 2019 l'empresari va signar un contracte de lloguer en favor d'Ábalos d'un pis seu per 30.000 euros anuals i una opció de compra de 750.000 euros, preu molt inferior al de mercat. El ministre mai va viure en el pis, però tampoc va pagar lloguer, i el fiscal considera que era una mena de garantia de cobrament de les comissions.
A més, des d'almenys l'octubre del 2019 i fins a juliol del 2022, l'empresari entregava mensualment en metàl·lic 10.000 euros a Koldo, sovint davant del ministre, en concepte de comissions a repartir entre els dos càrrecs públics. L'empresari també va pagar el lloguer d'un pis a una amant d'Ábalos des del març del 2019 al setembre del 2021, en total més de 82.000 euros. Després Koldo va pagar gairebé 6.000 euros pel lloguer del pis, fins que la noia va deixar-lo el març del 2022.
La fiscalia assegura que per a diversos d'aquests contractes públics van acabar comptant amb la col·laboració d'altres autoritats i funcionaris del ministeri, tot i que no estan investigats en la causa.
Les mascaretes
Respecte a l'adquisició de mascaretes, De Aldama hauria obtingut informació privilegiada per part d'Ábalos I Koldo per tal que Soluciones de Gestión pogués avançar-se en la competència i obtenir les adjudicacions. El 16 de març de 2020 el ministeri va adjudicar un contracte per obtenir 4 milions de mascaretes per 24,2 milions a aquesta empresa i el 27 de març en va segellar un altre per aconseguir 5 milions de mascaretes per més per 12,5 milions.
La Fiscalia detalla que el segon contracte es va signar tot i que l'empresa adjudicatària no havia lliurat les primeres mascaretes i hi havia ofertes econòmiques millors. En tot cas, els dos grans contractes van permetre a Soluciones de Gestión guanyar altres contractes similars en diferents administracions públiques, com el Ministeri de l'Interior, el Servei Canari de Salut o el Servei de Salut de les Illes Balears, que li van reportar, en total, 19,4 milions d'euros.
A part de les penes de presó, la Fiscalia reclama 46 anys d'inhabilitació i 3,9 milions d'euros de multa per a Ábalos; 3,9 milions més a Koldo García i 3,8 per Aldama. A més, el jutge que va enviar a judici els acusats, Leopoldo Puente, va fixar a principis de desembre una fiança de 60.000 euros per a Ábalos i Koldo per afrontar possibles responsabilitats pecuniàries.
Els acusats
Pel que fa als acusats, el fiscal en cap Alejandro Luzón detalla que qui va convèncer Ábalos per contractar Koldo García com a conductor va ser l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán – també investigat per una altra causa de corrupció -. Quan Ábalos va ascendir a ministre el 2018, va nomenar-lo assessor, però el fiscal apunta que es va convertir més aviat en un "assistent", ja que li feia tasques personals, licites i il·lícites. "Koldo García va ser l'alter ego d'Ábalos" diu el fiscal.
Pel que fa a Aldama, Luzón explica que va conèixer Koldo García l'agost del 2018 a través del germà de l'empresari, que era escorta d'Ábalos. Aviat es va establir una relació entre l'empresari i el ministre, que li va encarregar, a través de l'assessor, diverses gestions, entre les quals les relacions amb l'estat mexicà d'Oaxaca el desembre del 2018. Segons la Fiscalia, Aldama es va convertir en una mena d'aconseguidor de contractes públics per a diverses empreses a canvi de comissions, que acabava pagant també a Koldo i Ábalos.
El PP demana 30 anys de presó
El PP, que exerceix d'acusació popular al cas, demana 30 anys de presó per Ábalos i Koldo García i 7 per Aldama, penes superiors a les que reclama la Fiscalia. En l'escrit, els populars també van reclamar les peticions de testificació del president espanyol, Pedro Sánchez, i de l'exministra d'Hisenda Maria Jesús Montero, però van ser denegades.
Una setantena de testimonis
Des d'aquest dimarts fins al 30 d'abril, més de 70 persones compareixeran davant el Saló de Plens del Suprem per declarar en el cas de les mascaretes. Entre els testimonis hi ha el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, presidents de Canàries i Balears durant la pandèmia, que han sol·licitat declarar per escrit.
Els tres acusats s'asseuran al banquet al final del judici previsiblement el 28 d'abril. També testificaran, entre altres, diferents excàrrecs de Transports com l'expresidenta d'Adif Isabel Pardo de Vera, empresaris i agents de la Unitat Central Operativa (UCO) que van investigar la trama, i familiars dels acusats, com el fill de Ábalos o un germà de Koldo García – que declaren aquest mateix dimarts -.
