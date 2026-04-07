El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García
Armengol i Víctor Torres asseguren que no van donar ordres per comprar mascaretes a l'empresa d'Aldama
ACN
El fill de l'exministre José Luis Ábalos, Víctor Manuel Ábalos, ha negat davant el Tribunal Suprem (TS) haver "custodiat" diners del seu pare i ha dit que no ha parlat mai "en clau" o a través de missatges encriptats amb l'exassessor Koldo García. Així ho ha declarat aquest dimarts en la primera sessió del judici pel cas de les mascaretes que acusa l'exministre, el seu exassessor i l'empresari Víctor de Aldama de presumptes irregularitats en l'adjudicació de mascaretes durant la pandèmia. Abans de la seva declaració, Francina Armengol i Ángel Víctor Torres, presidents de les Balears i les Canàries durant la pandèmia, han assegurat en una declaració per escrit que no van donar ordres per comprar mascaretes a l'empresa d'Aldama.
El judici pel cas de les mascaretes ha arrencat aquest dimarts al Saló de Plens del Tribunal Suprem amb les declaracions d'Armengol i Víctor Torres i s'allargarà fins al 30 d'abril. Hi ha una setantena de persones citades a testificar, però els tres principals acusats - Ábalos, Koldo García i Aldama - no ho faran fins al final, previsiblement el 28 d'abril.
Per a presumptament beneficiar-se de la compravenda de mascaretes, la Fiscalia demana una pena de 24 anys per l'exministre i 19 i mig pel seu assessor per delictes d'integració a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, malversació de fons públics, falsedat documental i prevaricació. Per Aldama sol·licita 7 anys de presó.
En el seu escrit, Armengol ha relatat que durant la pandèmia no estava al cas de la tramitació d'expedients administratius i que no va donar ordres sobre a qui s'havia de contractar. Així, ha dit que no recorda totes les comunicacions que va tenir durant aquells mesos i que podria ser que una d'aquestes fos amb García. Tanmateix, ha remarcat que "mai" va parlar amb Koldo ni amb Ábalos sobre expedients de compres de material sanitari.
Víctor Torres ha explicat que l'empresa vinculada a Aldama va entregar més de 5 milions de mascaretes per un import de 12,3 milions d'euros a la seva comunitat i que va conèixer els expedients de contractació quan Koldo li va manifestar la seva preocupació arran de "l'incompliment" de les condicions contractuals amb l'empresa d'Aldama. A partir d'aquest moment el llavors president va fer seguiment dels expedients, però mai va donar cap ordre a favor de la mercantil, segons ha ressaltat.
"No soc custodi de res ni de ningú"
El fill d'Ábalos ha encetat el torn de declaracions assegurant que tots els diners que ha prestat al seu pare són "seus", obtinguts de la seva feina com a consultor i intermediari amb empreses colombianes. "No soc custodi de res ni de ningú", ha afirmat el primogènit, que ha reconegut que la situació econòmica del seu pare arran del divorci "és lamentable" i que li ha deixat diners en diferents ocasions.
Víctor Ábalos ha explicat que la seva activitat empresarial se centra a Colòmbia i que no tenia cap telèfon encriptat per parlar amb Koldo García, l'assessor del seu pare. El fill de l'exministre ha negat haver donat diners a García o haver tingut "negocis" amb ell, tot i que sí que ha reconegut que va contractar els serveis d'una empresa que administrava la seva parella.
Koldo García diu que "rebentarà" el judici
Abans de l'inici del judici, Koldo García ha advertit que presentarà proves que "rebentaran" el judici i ha acusat Aldama de "mentider". "S'inventa les proves", ha apuntat en un missatge de veu enviat des de la presó a 'Telecinco'. Així, l'exassesor ha dit que està tranquil i que demostrarà "les coses de veritat i amb proves" i no amb "les fantasies" que assegura que han explicat persones com Aldama.
